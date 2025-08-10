Çaykur Rizespor - Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek

2025-2026 Süper Lig sezonunun başlamasıyla birlikte heyecan giderek artıyor! Çaykur Rizespor, sahasında ağırlayacağı Göztepe karşısında üç puan için ter dökecek. Peki, Çaykur Rizespor - Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Çaykur Rizespor ile Göztepe arasında oynanacak Süper Lig maçı, Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleşecek. Çaykur Rizespor - Göztepe maçı beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Heyecanla beklenen Çaykur Rizespor - Göztepe maçı beIN Sports abonelerine özel olarak şifreli şekilde yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor - Göztepe maçının hakemi Mehmet Türkmen olacak. Yardımcı hakemler Anıl Usta, Abdullah Uğur Sarı ve Seyfettin Alper Yılmaz görev yapacak.