Çaykur Rizespor - Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de yeni sezonun açılış haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Rize’de Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele için nefesler tutuldu. Çaykur Rizespor - Göztepe maçı canlı yayın bilgileri ve maç saati ise futbolseverlerin gündeminde.

2025-2026 Süper Lig sezonunun başlamasıyla birlikte heyecan giderek artıyor! Çaykur Rizespor, sahasında ağırlayacağı Göztepe karşısında üç puan için ter dökecek. Peki, Çaykur Rizespor - Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? 

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek - 1. Resim

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Çaykur Rizespor ile Göztepe arasında oynanacak Süper Lig maçı, Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleşecek. Çaykur Rizespor - Göztepe maçı beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek - 2. Resim

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek - 3. Resim

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Heyecanla beklenen Çaykur Rizespor - Göztepe maçı beIN Sports abonelerine özel olarak şifreli şekilde yayınlanacak.

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek - 4. Resim

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor - Göztepe maçının hakemi Mehmet Türkmen olacak. Yardımcı hakemler Anıl Usta, Abdullah Uğur Sarı ve Seyfettin Alper Yılmaz görev yapacak.

