Çaykur Rizespor - Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek
Süper Lig’de yeni sezonun açılış haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Rize’de Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele için nefesler tutuldu. Çaykur Rizespor - Göztepe maçı canlı yayın bilgileri ve maç saati ise futbolseverlerin gündeminde.
2025-2026 Süper Lig sezonunun başlamasıyla birlikte heyecan giderek artıyor! Çaykur Rizespor, sahasında ağırlayacağı Göztepe karşısında üç puan için ter dökecek. Peki, Çaykur Rizespor - Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?
ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?
Çaykur Rizespor ile Göztepe arasında oynanacak Süper Lig maçı, Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleşecek. Çaykur Rizespor - Göztepe maçı beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor - Göztepe maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Heyecanla beklenen Çaykur Rizespor - Göztepe maçı beIN Sports abonelerine özel olarak şifreli şekilde yayınlanacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?
Çaykur Rizespor - Göztepe maçının hakemi Mehmet Türkmen olacak. Yardımcı hakemler Anıl Usta, Abdullah Uğur Sarı ve Seyfettin Alper Yılmaz görev yapacak.