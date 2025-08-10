Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmayı Alpaslan Şen yönetecek!
Trendyol 1. Lig’de yeni sezonun ilk haftası hız kesmeden sürüyor. Bandırmaspor 10 Ağustos Pazar günü kendi sahasında Sakaryaspor’u konuk edecek. Kritik mücadele hem yayın kanalı hem de hakem kadrosu ile şimdiden futbolseverlerin gündeminde.
2025/26 Trendyol 1. Lig maratonu Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanacak heyecanlı bir karşılaşma ile başlıyor. Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak ediliyor.
BANDIRMASPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı şifreli olarak abonelik satın alarak izleyebiliyor.
BANDIRMASPOR - SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı 10 Ağustos 2025 Pazar günü Bandırma 17 Eylül Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak.
BANDIRMASPOR - SAKARYASPOR HAKEM KADROSU
Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasına göre Bandırmaspor - Sakaryaspor maçında orta hakem olarak Trabzon bölgesinden Alpaslan Şen görev yapacak.
Şen'in yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın ve Kadir Beyaz üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Burak Kamalak yer alacak.
Maçın gözlemcisi Hasan Küpeli olurken, temsilcilik görevlerini Nevzat Süzen, Bülent Balta ve Ahmet Aksoyek yürütecek.