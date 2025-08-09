Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig'e 3 puanla başladı! Samsunspor - Gençlerbirliği maçı sonucu

- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu heyecanı Samsun’da sürdü. Karadeniz’in kırmızı-beyazlı ekibi Samsunspor, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Geçtiğimiz sezonu 3. bitiren Samsunspor, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

Son şampiyon Galatasaray'ın perdeyi açtığı Süper Lig'de 2025-26 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Müsabakayı ev sahibi Samsunspor 2-1'lik skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Samsunspor'un gollerini 38'de penaltıdan Mouandilmadji ve 67'de Holse kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 88'de Metehan Mimaroğlu'dan geldi.

Süper Lig'e 3 puanla başladı! Samsunspor - Gençlerbirliği maçı sonucu - 1. Resim

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Dimata'nın ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Holse'nin şutu, kalenin sağından auta çıktı.

13. dakikada Drongelen'in kaptığı topta meşin yuvarlağı önünde bulan Dimata'nın şutunu kaleci Gökhan güçlükle çeldi.

18. dakikada Ntcham'ın ortasında altıpas üzerinde topa ayağını uzatan Mouandilmadji'nin şutu direğin solundan az farkla auta çıktı.

36. dakikada gelişen Samsunspor atağında sol çaprazda Tomasson'un yerden ortasında Kyabou'nun, ceza sahasında kayarak müdahalesinde eline çarpan topa hakem penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada penaltıda topun başına geçen Mouandilmadji meşin yuvarlağı ve kaleci Gökhan'ı farklı köşelere gönderdi. 1-0

Süper Lig'e 3 puanla başladı! Samsunspor - Gençlerbirliği maçı sonucu - 2. Resim

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

62. dakikada Abdurrahim'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Goutas'ın kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

67. dakikada ceza sahasına uzak bir noktadan Holse'nin sert şutunda top kaleci Gökhan'ın sağından filelerle buluştu. 2-0

69. dakikada defansın arasına iyi sızan Muja'nın penaltı noktası üzerinden şutunda direğin sağından dışarı gitti.

88. dakikada Drongelen'in uzaklaştırdığı topu ceza sahası sol kenarında önünde bulunan Metehan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

90+4. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Samed Onur'un şutunda top az farkla auta çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

