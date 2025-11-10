Pakistan ordusu sınırda vurdu! 20'den fazla ölü ve yaralı var

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), 8-9 Kasım tarihlerinde Hayber Pahtunhva eyaletinin farklı bölgelerinde operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

TOPLAM 20 ÖLÜ

Kuzey Veziristan'ın Şaval bölgesinde düzenlenen operasyonda, Hindistan destekli 8 "teröristin" etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Hayber Pahtunhva'nın Dara Adam Khel bölgesinde yürütülen bir başka operasyonda da uzun süren çatışmaların ardından 12 "teröristin" daha öldürüldüğü belirtildi.

Pakistan ordusu, "Yabancı güçler tarafından desteklenen ve finanse edilen terörizmi ortadan kaldırmak için çalışmalar devam edecek." ifadesini kullandı.