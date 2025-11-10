Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Pakistan ordusu sınırda vurdu! 20'den fazla ölü ve yaralı var

Pakistan ordusu sınırda vurdu! 20'den fazla ölü ve yaralı var

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Pakistan ordusu sınırda vurdu! 20&#039;den fazla ölü ve yaralı var
Pakistan, Hindistan, Terörizm, Silahlı Grup, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısında düzenlenen operasyonlarda Hindistan destekli 20 silahlı unsurun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), 8-9 Kasım tarihlerinde Hayber Pahtunhva eyaletinin farklı bölgelerinde operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Pakistan ordusu sınırda vurdu! 20'den fazla ölü ve yaralı var - 1. Resim

TOPLAM 20 ÖLÜ

Kuzey Veziristan'ın Şaval bölgesinde düzenlenen operasyonda, Hindistan destekli 8 "teröristin" etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Hayber Pahtunhva'nın Dara Adam Khel bölgesinde yürütülen bir başka operasyonda da uzun süren çatışmaların ardından 12 "teröristin" daha öldürüldüğü belirtildi.

Pakistan ordusu, "Yabancı güçler tarafından desteklenen ve finanse edilen terörizmi ortadan kaldırmak için çalışmalar devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Dış Haberler

Delhi’de Kızıl Kale yakınlarında peş peşe patlama: En az 8 ölü varFenerbahçe'den UEFA'ya resmi başvuru: İnceleme talep edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Delhi’de Kızıl Kale yakınlarında peş peşe patlama: En az 8 ölü var - DünyaHindistan'da şiddetli patlama! Çok sayıda ölü varErmenistan'da 'seçmeli' olarak müfredata alınmıştı! Türkçeye ilgi giderek artıyor - DünyaErmenistan'da 'seçmeli' olarak müfredata alınmıştı! Türkçeye ilgi giderek artıyorTrump–Şara görüşmesine saatler kala "Türkiye" iddiası! - DünyaTrump–Şara görüşmesine saatler kala "Türkiye" iddiası!Karadağ Başbakanı mecliste Türkiye sorusundan kaçtı! Vize hamlesinin arkasında kim var? - DünyaBaşbakan Türkiye sorusundan kaçtı!Bosna Hersek'te önce kaza, ardından kavga! 1'i ağır 4 yaralı - DünyaBosna Hersek'te önce kaza, ardından kavga! Yaralılar varFilm gibi operasyon: Rus casus gemisi, telekom kablolarına zarar verecekken son anda yakalandı! - DünyaSon anda yakalandı! "Rus gemisi kablolara saldıracaktı!"
Sonraki Haber Yükleniyor...