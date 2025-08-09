Yeni sezon olaylı başladı! Başkan isyan etti: Resmen tiyatro

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, iç sahada 3-0 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakem Ali Şansalan'ın kararlarını eleştiren Yılmaz, "Türk futbolunda tiyatro oynanıyor" dedi.

"ZEMİN 1-2 HAFTAYA DÜZELİR"

Ekol TV canlı yayınına bağlanan Gaziantep FK Başkanı, stat zeminiyle ilgili, "Hissedilen sıcaklık 50-55 derece. Üstü açık kaldığında yazın çimi kaybediyorsunuz. 2-3 ay boyunca çimi kendine getiremiyoruz. Gölgelendirme yaptık ve bu hale getirdik. Sahamız çok kötü değil. Bu ilk maç olduğu için geçen sezondan bu yana ilk kez burada oynadık. 1-2 maç sıcaktan dolayı böyle oluyor. İklimle alakalı, 1-2 haftaya düzelir" dedi.

"BİZ YOKUZ, YANCI DEĞİLİZ"

Hakem kararlarıyla ilgili konuşan Memik Yılmaz, "Tiyatro resmen. Biz bir Anadolu takımı olarak Türkiye coğrafyasının yüzde 51'inde olmayan bir takımız. Van’dan Alanya’ya kadar Süper Lig’de bir tek biz varız. Oradan Konya, Kayseri, Rize’ye kadar yine biz varız. Son 5 yılın şampiyonuna karşı oynuyoruz, kötüydük ama yazık. Biz yokuz, yancı bile değiliz" dedi.