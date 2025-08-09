Çıldırtan görüntü! Erman Toroğlu'nun yorumu gündem oldu: Bu sahada futbol oynanmaz, hıyar yetişir

Son şampiyon Galatasaray ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği Süper Lig'in açılış maçının ardından Gaziantep Kalyon Stadı'nın zemini gündem oldu. Ev sahibi ekipten Salem M'Bakata sezonu kapatırken; Erman Toroğlu, çok sert sözlerle zemini eleştirdi ve bu sahada maç yapılmasına izin veren yetkilileri hedef aldı.

"NEDEN BU SAHADA OYNATIYORSUN?"

Ekol TV canlı yayınında konuşan Erman Toroğlu, "Galatasaray'ın futbolcularından bir tanesi bu sahada sakatlansa ne olurdu? Arkadaş senin futbolcun 900 binmiş, 700 binmiş, bir milyonmuş! Galatasaray'ın futbolcu değeri çok fazla. Sen Galatasaray'ı bu sahada neden oynatıyorsun? Mesela Osimhen buraya gelip oynasaydı ve sakatlansaydı ne olurdu?" ifadelerini kullandı.

"BU SAHADA KARPUZ YETİŞMEZ"

Gaziantep FK yönetimi ve Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösteren eski hakem, "Hep 'Futbol iyi olsun' diyoruz ama iyi olmaması için zorluyorlar. Bu sahada futbol oynanır mı? Bu sahada karpuz yetişmez, karpuz bile daha iyi bir yer isteyebilir. Bu sahada hıyar yetişir. Bu zeminin sorumlusu acaba ne diyecek?" şeklinde konuştu.