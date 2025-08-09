Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çıldırtan görüntü! Erman Toroğlu'nun yorumu gündem oldu: Bu sahada futbol oynanmaz, hıyar yetişir

Çıldırtan görüntü! Erman Toroğlu'nun yorumu gündem oldu: Bu sahada futbol oynanmaz, hıyar yetişir

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de yeni sezon tartışmalarla başladı. Galatasaray'ın deplasmanda 3-0 kazandığı Gaziantep FK maçının 35'inci dakikasında yerde kalan Salem M'Bakata'nın, sezonu kapattığı ortaya çıktı. Fransız sağ bekin saha zemini nedeniyle çapraz bağ sakatlığı yaşaması sonrası eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, "Bu sahada futbol değil, hıyar yetişir" dedi. 

Son şampiyon Galatasaray ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği Süper Lig'in açılış maçının ardından Gaziantep Kalyon Stadı'nın zemini gündem oldu. Ev sahibi ekipten Salem M'Bakata sezonu kapatırken; Erman Toroğlu, çok sert sözlerle zemini eleştirdi ve bu sahada maç yapılmasına izin veren yetkilileri hedef aldı.

Çıldırtan görüntü! Erman Toroğlu'nun yorumu gündem oldu: Bu sahada futbol oynanmaz, hıyar yetişir - 1. Resim

"NEDEN BU SAHADA OYNATIYORSUN?"

Ekol TV canlı yayınında konuşan Erman Toroğlu, "Galatasaray'ın futbolcularından bir tanesi bu sahada sakatlansa ne olurdu? Arkadaş senin futbolcun 900 binmiş, 700 binmiş, bir milyonmuş! Galatasaray'ın futbolcu değeri çok fazla. Sen Galatasaray'ı bu sahada neden oynatıyorsun? Mesela Osimhen buraya gelip oynasaydı ve sakatlansaydı ne olurdu?" ifadelerini kullandı.

Çıldırtan görüntü! Erman Toroğlu'nun yorumu gündem oldu: Bu sahada futbol oynanmaz, hıyar yetişir - 2. Resim

"BU SAHADA KARPUZ YETİŞMEZ"

Gaziantep FK yönetimi ve Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösteren eski hakem, "Hep 'Futbol iyi olsun' diyoruz ama iyi olmaması için zorluyorlar. Bu sahada futbol oynanır mı? Bu sahada karpuz yetişmez, karpuz bile daha iyi bir yer isteyebilir. Bu sahada hıyar yetişir. Bu zeminin sorumlusu acaba ne diyecek?" şeklinde konuştu.

Çıldırtan görüntü! Erman Toroğlu'nun yorumu gündem oldu: Bu sahada futbol oynanmaz, hıyar yetişir - 3. Resim

 

