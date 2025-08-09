Okan Buruk açıkladı: Osimhen'in ne zaman oynayacağı belli oldu

Okan Buruk, deplasmanda 3-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın teknik patronu, hazır olmadığı gerekçesiyle karşılaşmanın kadrosunda yer almayan Victor Osimen'le ilgili soruyu cevapladı.

"BARIŞ ALPER'IN PERFORMANSI ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Gaziantep'te kazanmanın önemli olduğunu aktaran Buruk, şöyle konuştu:

"Kazandığımız için mutluyum. Lige iyi başlangıç yaptık, oyuncularımızın performanslarına dolayı çok mutluyum. Özellikle tabii santrafor bölgesinde oynayan Barış Alper Yılmaz'ın performansı, golleri ve gayreti 90 dakika boyunca çok önemliydi. Yunus sakat dönmüştü, onu belirli bir süre kullandık. O da oyun içerisinde çok iyi işler yaptı. Takım olarak iyiydik. Sane'nin özellikle ikinci yarıdaki performansı çok etkileyiciydi. Bütün futbolcular için çok zor bir gündü aslında. Yani sıcakta oynamak performansı düşürebiliyor."

"BİR SONRAKİ MAÇTA SÜRE ALACAK"

Deneyimli çalıştırıcı, bir gazetecinin "Osimhen'i neden Gaziantep'e getirmediniz?" sorusu üzerine, "Osimhen, 5-6 günlük antrenman süresi geçirdi. Bu süreç içerisinde de burada oynaması onun için risk olabilirdi. Kendisiyle de bunu konuştum. O da bu maçı dinlenerek geçmeyi ve bir sonraki maça en azından süre alabilecek şekilde olmayı düşündüğü söyledi" cevabını verdi.

"GALATASARAY'I YAKIŞACAK BİR KALECİ ALMAK İSTİYORUZ"

Kaleci Günay Güvenç'in performansından memnun olduklarını dile getiren Buruk, Gaziantep'in de Günay'ı sevdiğini ifade etti. Kaleci transferiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Buruk, "Başkanımız, yönetim kurulumuz ve Abdullah Kavukçu çalışmalarını sürdürüyor. Bizim için önemli olan tabii ki kadro yapısı, kadro kalitesi. Muslera burada 13 yıl süre aldı, önemli bir hizmet verdi. Galatasaray'a yakışacak bir kaleci almak isteriz" dedi.