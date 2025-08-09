Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'de sakatlık şoku! İlk hafta maçında sezonu kapattı

Süper Lig'de sakatlık şoku! İlk hafta maçında sezonu kapattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de sakatlık şoku! İlk hafta maçında sezonu kapattı
Süper Lig, Gaziantep FK, Galatasaray, Sakatlık, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Gaziantep FK, sakatlık şoku yaşadı. Maçın 35'inci dakikasında yerde kalan Salem M'Bakata'nın sezonu kapattığı belirtildi.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu Gaziantep FK-Galatasaray mücadelesiyle başladı. Son şampiyon, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılırken, maçta yaşanan bir an ise futbolseverleri üzdü.

Karşılaşmanın henüz 35'inci dakikasında Gaziantep FK futbolcusu Salem M'Bakata yerde kaldı. Sakatlık geçiren oyuncu, sedyeyle oyun alanının kenarına getirildi.

Salem M'Bakata'nın çapraz bağlarının koptuğu ortaya çıktı.

"BÜYÜK İHTİMALLE SEZONU KAPATTI"

Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Maçta sakatlık yaşayan Mbakata'nın çapraz bağlarında sıkıntı var. Büyük ihtimalle sezonu kapattı, çapraz bağda sıkıntı var" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, gözaltılar varTeslime Hanedan'ın sır ölümünde yeni detaylar! Meğer erkek arkadaşı 6 ay önce...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'un 4 yeni transferinden 3'ü 20'lerinde! Gençlik fırtınası - SporTrabzonspor'un 4 yeni transferinden 3'ü 20'lerinde!Beşiktaş, bomba bir transfer daha gerçekleştirmek üzere! Önce Sancho olmazsa Rowe - SporBJK, bomba bir transfer daha gerçekleştirmek üzere!Arap takımlarından sonra İngiliz devi de devreye girdi! En-Nesyri piyangosu - SporArap takımlarından sonra İngiliz devi de devreye girdi!Barış satılamaz - SporBarış satılamazGalatasaray ligin ilk maçında Gaziantep'i farklı mağlup etti! Şampiyondan fiyakalı açılış - SporG.Saray ligin ilk maçında G.Antep'i farklı mağlup etti!Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ile yollar ayrıldı - SporFenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...