Süper Lig'de sakatlık şoku! İlk hafta maçında sezonu kapattı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Süper Lig'in ilk haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Gaziantep FK, sakatlık şoku yaşadı. Maçın 35'inci dakikasında yerde kalan Salem M'Bakata'nın sezonu kapattığı belirtildi.
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu Gaziantep FK-Galatasaray mücadelesiyle başladı. Son şampiyon, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılırken, maçta yaşanan bir an ise futbolseverleri üzdü.
Karşılaşmanın henüz 35'inci dakikasında Gaziantep FK futbolcusu Salem M'Bakata yerde kaldı. Sakatlık geçiren oyuncu, sedyeyle oyun alanının kenarına getirildi.
Salem M'Bakata'nın çapraz bağlarının koptuğu ortaya çıktı.
"BÜYÜK İHTİMALLE SEZONU KAPATTI"
Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Maçta sakatlık yaşayan Mbakata'nın çapraz bağlarında sıkıntı var. Büyük ihtimalle sezonu kapattı, çapraz bağda sıkıntı var" dedi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz