MHK açıkladı: Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında saat 21.30’da Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre; Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka’ya, AVAR’da Candaş Elbil eşlik edecek.