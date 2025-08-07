MHK açıkladı: Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir maçları, temsilcilerimizin Avrupa kupası müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Ağustos Cuma akşamı başlayacak Süper Lig'in yeni sezonu öncesi ilk hafta hakemlerini duyurdu.
MHK'nın açıklamasına göre, Süper Lig'de ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
8 Ağustos Cuma
21.30 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan
9 Ağustos Cumartesi
19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu
10 Ağustos Pazar
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Mehmet Türkmen
21.30 ikas Eyüpspor-Konyaspor: Batuhan Kolak
11 Ağustos Pazartesi
21.30 Trabzonspor-Kocaelispor: Çağdaş Altay
