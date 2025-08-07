Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > MHK açıkladı: Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri

MHK açıkladı: Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MHK açıkladı: Süper Lig&#039;de ilk haftanın hakemleri
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir maçları, temsilcilerimizin Avrupa kupası müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Ağustos Cuma akşamı başlayacak Süper Lig'in yeni sezonu öncesi ilk hafta hakemlerini duyurdu.

MHK açıkladı: Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri - 1. Resim
Ali Şansalan

MHK'nın açıklamasına göre, Süper Lig'de ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

8 Ağustos Cuma
21.30 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan

9 Ağustos Cumartesi
19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu

10 Ağustos Pazar
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Mehmet Türkmen
21.30 ikas Eyüpspor-Konyaspor: Batuhan Kolak

11 Ağustos Pazartesi
21.30 Trabzonspor-Kocaelispor: Çağdaş Altay

Kaynak: Anadolu Ajansı

Jennifer Lopez’i mağazaya almamışlardı! O çalışanla ilgili flaş karar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor resmen duyurdu: 5 yıllık imza! İşte transferin maliyeti... - SporTrabzonspor duyurdu: 5 yıllık imza! Transferin maliyeti...Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol atmıştı! Arda Turan'ın genç yıldızına astronomik teklif - SporBeşiktaş'a 3 gol! Arda'nın genç yıldızına astronomik teklifGalatasaray'ın Gaziantep kadrosu belli oldu! Okan Buruk'un Osimhen ve Icardi kararı - SporGalatasaray'ın Gaziantep kadrosu belli olduOğuz Aydın tepkilere dayanamadı! Feyenoord maçı sonrası olay karar - SporTepkilere dayanamadı! Feyenoord maçı sonrası olay kararFenerbahçe'de 3 yıl geçirmişti! Sangare imzayı attı: İşte yeni takımı... - SporF.Bahçe'de 3 yıl geçirmişti! İmzayı attı: Yeni takımı...En ucuzu 2 bin, en pahalısı 455 bin TL! Süper Lig'de takım takım kombine fiyatları - SporEn ucuzu 2 bin, en pahalısı 455 bin TL!
Sonraki Haber Yükleniyor...