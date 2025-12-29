IRCICA Kütüphanesi’nde yer alan 284 ciltteki 530 yazma eseri tanıtan “Yazma Eserler Kataloğu” tamamlanarak araştırmacıların kullanımına açıldı. Katalogda yer alan 150 yazma eser tam metin olarak çevrim içi erişime sunulurken, kalan eserlerin de bir yıl içinde dijital ortama aktarılması hedefleniyor.

MURAT ÖZTEKİN - Yayım süreci tamamlanan İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Kütüphanesi’nin “Yazma Eserler Kataloğu”, araştırmacıların ve akademi dünyasının istifadesine sunuldu.

Geniş çerçeveli bir araştırma projesinin neticesinde ortaya çıkan eser, IRCICA uzmanı Veysel Bulut ile Doç. Dr. Emek Üşenmez tarafından yayına hazırlandı. IRCICA kütüphanesindeki yazma eserlerin muhteva ve özelliklerine dair bilgiler ihtiva eden katalogda, 284 cilt altında 530 eser yer alıyor.

Katalog, kurum bünyesindeki her yazma eserin yazar, çıkış noktası, tarihî, kültürel ve bilimsel bağlamındaki önemi, sonraki atıflar, nüshaları ve hakkında yapılan çalışmalar açısından incelenerek kayda geçirilmesiyle oluşturuldu. Katalogda yer alan yazma eserlerden 150’si ise tam metin olarak IRCICA tarafından online erişime açıldı.

Kitaplara openaccess.ircica.org web adresinden ulaşılabiliyor. Geri kalan 400’e yakın el yazması esere ise bir yıl içinde online erişim sağlanması planlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası