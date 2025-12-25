Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yapılan araştırmada, 17-20. yüzyıllara tarihlenen yüzlerce mezar taşı incelendi. Yapılan araştırmalar Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan Türk kültürünün bin yıllık izlerini taşıdığını ortaya koydu.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda yürütülen bilimsel çalışmalarda, Tomarza’daki 36 mahalle mezarlığında bulunan yüzlerce Türk dönemi mezar taşı yerinde incelenerek belgelendi. Abdulbaki Önder tarafından yapılan araştırmalarda; mezarlıkta yer alan ve 17-20. yüzyıllara tarihlenen yüzlerce mezar taşı yerinde incelendi.

Üzerlerindeki motif, kitabe ve sembollerle dikkat çeken mezar taşlarının; Türklerin inanç dünyası, estetik anlayışı ve kültürel sürekliliğine ışık tuttuğu belirlendi.

Türk tarihine ışık tutan keşif: Bin yıllık kültür mezar taşlarında yaşıyor

ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA UZANAN İNANÇ VE KİMLİK SEMBOLLERİ

24 Oğuz boyundan biri olan Avşar boyunun yoğun olarak yerleştiği Tomarza’da; mezar taşları üzerinde yer alan kitabeler, motifler ve semboller; Orta Asya Türk inanç dünyası ile estetik anlayışının Anadolu’daki sürekliliğini gözler önüne serdi. Abdulbaki Önder araştırmasında, mezar taşlarının yalnızca tarihi açıdan değil, aynı zamanda sosyolojik ve sanat tarihi bakımından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Türk-İslam mezar taşlarının, kültürel ve inançsal sürekliliğin en önemli göstergeleri arasında yer aldığını, bu taşlar üzerinde yer alan fincan, ibrik, çarkıfelek ve hayat ağacı gibi motifler yalnızca estetik birer süsleme unsuru değil, aynı zamanda kimlik ve inanç sembolleri olarak öne çıktığını aktaran Önder; söz konusu motiflerin, Türklerin tarih boyunca farklı dinleri benimsemelerine rağmen kadim mezar kültürlerini koruyarak yaşatmayı sürdürdüklerini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

KURGAN GELENEĞİNDEN ANADOLU MEZAR TAŞLARINA UZANAN KÜLTÜREL SÜREKLİLİK

Önder; "Coğrafi şartlar ve inançlar; Türklerin yaşam şekilleri üzerinde belirleyici unsur olmuş. Bu unsurlar gelenek, görenek ve defin merasiminin biçimlenmesinde etkili unsur olmuştur. Türk mezar kültürünün örnekleri; Milattan önce ikince ve üçüncü yüzyıllarda Orta Asya bozkırlarında şekillenen kurgan geleneğine dayanır. Altay Dağları'nda Pazarık Kurganlarından ele geçirilen Pazarık Halısı, bu erken dönemim hem sanatsal hem de inançsal dünyasını somut biçimde yansıtan en önemli buluntulardan biridir" dedi.

Önder sözlerine şöyle devam etti:

Türk topluluklarının kozmolojisini tekrar eden geometrik yapı; evrenin kozmik düzenini ve sonsuzluğu simgeleyen hayvan figürleri ruhun yolcuğu, koruyucu güçler ve öte alemle ilişkilendirilir. Kaftandaki işlemeler, kılıç, hançer motifleri Türklerin erken dönemdeki sanatsal varlıklarını ortaya koyan unsurlardır. Bu gelenek; Türklerin göç ettikçe kadim kültürlerini de beraberinde götürmesiyle farklı coğrafyalara taşınmıştır.

"54 MAHALLENİN 36'SINDA RASTLADIK"

Araştırma çerçevesinde ilçede bulunan 54 mahalle mezarlıklarını gezdiklerini ve 36 mahallede bu izlere rastladıklarını kaydeden Abdulbaki Önder; "Tomarza'da 54 mahalle var. Araştırma için 54 mahalleyi gezdik, 36 mahallede Türk kültürünü yansıtan mezar taşlarını tespit ettik. Bu mahallelerde bulduğumuz figürler; geometrik, bitkisel süslemeler var. Bu figürleri Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanmış nitelikli figürler olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

