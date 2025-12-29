Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna romanı, telif haklarının serbest kalmasının ardından Batı’da hızla yükselişe geçti. İngiltere’de 2025’te 30 binin üzerinde satan eser Jane Austen’i geride bırakırken, Kendall Jenner’ın paylaşımıyla küresel ilgisini daha da artırdı.

MURAT ÖZTEKİN - Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna” adlı eseri, Batı’da popülerlik kazandı.

Telif haklarının 2019’da serbest kalmasından sonra farklı yayınevlerince hızla basılan Sabahattin Ali eserleri, Avrupa’daki yayıncıların da dikkatini çekti. Bu eserler arasından ise “Kürk Mantolu Madonna” sosyal medya sayesinde büyük rağbet gördü. Başta prestijli Penguin olmak üzere farklı yayınevlerince İngilizce neşredilen eser, “bestseller” damgasıyla Batı’daki okurlara sunulmaya başladı.

Son olarak dünyaca tanınmış manken Kendall Jenner’ın eserin İngilizce baskısını paylaşması dikkat çekti. 2025’te İngiltere’de 30 bin kopyadan fazla satan eserin Jane Austen’in “Gurur ve Önyargı” romanını bile geride bıraktığı görüldü.

Jenner’ın paylaşımından sonra romana olan Batı’daki rağbetin artacağı düşünülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası