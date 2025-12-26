Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2025’te 776 bin 700 esere ulaşan koleksiyonu, artan dijital erişimi ve YEK Portal’deki kullanıcı patlamasıyla el yazması eser alanındaki küresel liderliğini sürdürdü.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) el yazması eser sahasındaki global liderliğini korudu.

TÜYEK’in yazma kitaplardan ve nadir basılı eserlerden meydana gelen toplam koleksiyon büyüklüğü 2025’te 776 bin 700 esere ulaştı. TÜYEK geride bırakmaya hazırlandığımız senede 31 eser, 36 cilt yayımladı. Kurum, 472 bin 441 eserin dijital nüshasını da araştırmacıların erişimine açtı.

Dünyanın en büyük yazma eser platformlarından biri olan YEK Portal’in kullanıcı sayısı ise yüzde 45 artışla 24 bine, eser görüntüleme sayısı 2 milyonun üzerine çıktı.

