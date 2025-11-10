Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Benfica uzatmada yıkıldı, Mourinho deliye döndü! Hakemin üzerine yürüdü, sakinleştirilemedi

Benfica uzatmada yıkıldı, Mourinho deliye döndü! Hakemin üzerine yürüdü, sakinleştirilemedi

Portekiz Ligi'nin 11. haftasında Teknik Direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, konuk ettiği Casa Pia ile 2-2 berabere kaldı ve lider Porto'nun 6 puan gerisinde üçüncü sırada kaldı. Uzatmalarda gelen golle iki puan kaybeden ev sahibinde Mourinho, son düdüğün ardından hakemin üzerine yürüdü ve soyunma odasına kadar itirazlarını sürdürdü.

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Portekiz Ligi'nin 11. haftasında 2-0 öne geçtiği Casa Pia ile uzatmalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı.

BENFICA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Estadio da Luz'da oynanan mücadele ev sahibi Benfica'nın gollerini 17. dakikada Georgiy Sudakov ve 60. dakikada Vangelis Pavlidis attı. Casa Pia'ya beraberliği getiren golleri ise 66. dakikada Tomas Araujo (KK) ve 90+1'de Renato Nhaga kaydetti.

Benfica'nın 81. dakikada Leandro Barreiro ile attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

PORTO'NUN 6 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Benfica, ligdeki puanını 25 yaparken lider Porto'nun 6 puan gerisinde üçüncü sırada kaldı. Casa Pia ise 9 puana yükseldi.

Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Benfica, Nacional ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Casa Pia ise evinde Alverca'yı ağırlayacak.

MOURINHO DELİYE DÖNDÜ

Karşılaşmanın uzatma anlarında gelen beraberlik golü sonrası büyük üzüntü yaşayan Mourinho, son düdüğün ardından soluğu hakem Gustavo Correia'nın yanında aldı. Hakeme sert bir şekilde itirazda bulunan Mourinho'yu yardımcıları sakinleştirmeye çalıştı. 

SOYUNMA ODASINA KADAR GİTTİ

Hakem Gustavo Correia'nın peşini bırakmayan Portekizli teknik adam, soyunma odasına kadar takip edip itirazlarını sürdürdü.

