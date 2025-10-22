Jose Mourinho'nun Benfica'sı dağıldı: Portekizli yine hüsran yaşadı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, konuk olduğu İngiliz ekibi Newcastle United'a 3-0 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Newcastle United, sahasında Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'yı konuk etti.
St. James Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle, 3-0'lık skorla kazandı. Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Anthony Gordon ve 70 ile 83. dakikalarda Harvey Barnes kaydetti.
BENFICA PUANSIZ KALDI
Bu sonuçla birlikte İngiliz ekibi, puanını 6'ya yükseltti. Benfica ise Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı ve son sıralarda yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Newcastle United, İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Benfica ise Bayer Leverkusen'i konuk edecek.
MOURINHO YİNE HÜSRAN YAŞADI
Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 7 maçın 6'sından mağlubiyetle ayrıldı.
