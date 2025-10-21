Arsenal, 6 dakikada Atletico Madrid'in fişini çekti

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Arsenal, konuk ettiği Atletico Madrid'i ikinci devrede bulduğu 4 golle devirdi.

EMİRATES'TE 6 DAKİKADA 3 GOL

Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci devresinde art arda goller bulan Topçular, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

İngiliz ekibinin galibiyet gollerini 57. dakikada Gabriel, 64. dakikada Gabriel Martinelli, 67 ve 70. dakikalarda Viktor Gyökeres kaydetti.

ARSENAL FİRE VERMEDİ

Arsenal, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Atletico Madrid ise 3 puanda kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.