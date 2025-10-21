Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Arsenal, 6 dakikada Atletico Madrid'in fişini çekti

Arsenal, 6 dakikada Atletico Madrid'in fişini çekti

- Güncelleme:
Arsenal, 6 dakikada Atletico Madrid&#039;in fişini çekti
UEFA Şampiyonlar Ligi, Arsenal, Atletico Madrid, Goller, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Galatasaray'ın rakiplerinden Atletico Madrid'i ikinci devrede bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Arsenal, konuk ettiği Atletico Madrid'i ikinci devrede bulduğu 4 golle devirdi. 

EMİRATES'TE 6 DAKİKADA 3 GOL

Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci devresinde art arda goller bulan Topçular, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

İngiliz ekibinin galibiyet gollerini 57. dakikada Gabriel, 64. dakikada Gabriel Martinelli, 67 ve 70. dakikalarda Viktor Gyökeres kaydetti. 

ARSENAL FİRE VERMEDİ

Arsenal, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Atletico Madrid ise 3 puanda kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

