Arsenal, 6 dakikada Atletico Madrid'in fişini çekti
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Galatasaray'ın rakiplerinden Atletico Madrid'i ikinci devrede bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Arsenal, konuk ettiği Atletico Madrid'i ikinci devrede bulduğu 4 golle devirdi.
EMİRATES'TE 6 DAKİKADA 3 GOL
Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci devresinde art arda goller bulan Topçular, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
İngiliz ekibinin galibiyet gollerini 57. dakikada Gabriel, 64. dakikada Gabriel Martinelli, 67 ve 70. dakikalarda Viktor Gyökeres kaydetti.
ARSENAL FİRE VERMEDİ
Arsenal, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Atletico Madrid ise 3 puanda kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.
