Barcelona'dan El Clasico öncesi gövde gösterisi: 7 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü maç haftasında İspanyol devi Barcelona, konuk ettiği Olimpiakos'u 6-1 mağlup ederek El Clasico öncesi gövde gösterisi yaptı.
Barcelona, Devler Ligi'nin üçüncü maç haftasında Yunan temsilcisi Olimpiakos'u konuk etti.
BARÇA'DAN YARIM DÜZİNE GOL
Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona, 6-1'lik skorla kazandı ve ikinci galibiyetini elde etti.
FERMIN LOPEZ HAT-TRICK YAPTI
Barcelona'ya farklı galibiyeti getiren golleri 7, 39 ve 76. dakikalarda Fermin Lopez, 68. dakikada penaltıdan Lamine Yamal ve 74 ve 79. dakikalarda Marcus Rashford kaydetti.
Olimpiakos'un tek golünü ise 53. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi attı.
OLIMPIAKOS 10 KİŞİ TAMAMLADI
Konuk ekipte Santiago Hezze, 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
BİR SONRAKİ MAÇ EL CLASICO
Barcelona, bir sonraki maçında 26 Ekim'deki El Clasico'da Real Madrid'e konuk olacak.
