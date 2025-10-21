Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç: Tam 9 gol, 2 penaltı, 2 kırmızı 

Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç: Tam 9 gol, 2 penaltı, 2 kırmızı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında son şampiyon Paris Saint Germain, Alman ekibi Bayer Leverkusen'i deplasmanda 7-2 mağlup etti ve yoluna kayıpsız devam etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü maç haftasında Paris Saint Germain, iki takımın da kırmızı kart gördüğü karşılaşmada Bayer Leverkusen'i 7-2 yendi.

FRANSIZLAR GOL YAĞDIRDI

Bay Arena'da oynanan karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada William Pacho, 41 ve 45+3. dakikalarda Desire Doue, 44. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 50. dakikada Nuno Mendes, 66. dakikada Ousmane Dembele ve 90. dakikada Vitinha kaydetti. 

Ev sahibi Bayer Leverkusen'in golleri ise biri penaltıdan olmak üzere 38 ve 54. dakikalarda Aleix Garcia'dan geldi. 

PSG PENALTI KAÇIRDI

Fransız ekibinde Willian Pacho, 7. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Bayer Leverkusen'de 33. dakikada Robert Andrich, PSG'de ise 37. dakikada Ilya Zabarnyi kırmızı kart gördü.

SON ŞAMPİYON 3'TE 3 YAPTI

Bu sonuçla fire vermeden yoluna devam eden Paris Saint Germain, averaj farkıyla lider durumda yer aldı. Bayer Leverkusen ise 2 puanda kaldı. 

