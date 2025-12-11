Yeşilçam'ın unutulmaz kahkahası, uykudan önceki masalların "Masalcı Teyze"si ve Hababam Sınıfı'nın şefkatli "Hafize Ana"sı Adile Naşit, vefatının 38. yıl dönümünde sevgi ve özlemle anılıyor. Türkiye Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sadık Söztutan, usta sanatçıyla ilgili yıllar öncesine dayanan yürek burkan bir anısını paylaştı ve çocukları çok seven Adile Naşit'in kendisine "Ahmet'im öldükten sonra tüm çocuklar benim oldu." dediğini aktardı.

Türk sinemasının en sevilen yüzlerinden biri olan, kahkahasıyla neşe saçarken ardında büyük bir hüzün saklayan Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de aramızdan ayrılmıştı. Bugün, vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen "Yılın Annesi" seçilen sanatçının yeri hâlâ doldurulamadı.

Onu hep "Hafize Ana"nın şefkatiyle, "Masalcı Teyze"nin huzur veren sesiyle tanıdık; ancak o meşhur kahkahasının ardında, yüreğini dağlayan derin bir evlat hasreti yatıyordu.

Adile Naşit'in cenaze töreni, Türkiye Gazetesi'nde böyle haber olmuştu.

Bugün sosyal medyada yapılan bir paylaşım, usta sanatçının "Kuzucuklarım" diye seslendiği milyonlarca çocuğa neden bu denli sarıldığını bir kez daha, boğazları düğümleyen bir hatırayla hatırlattı.

Adile Naşit oğlu Ahmet ile birlikte...

SADIK SÖZTUTAN'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Türkiye Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sadık Söztutan, Adile Naşit'in vefat yıl dönümünde yaptığı paylaşımla takipçilerini 40 yıl öncesine, sanatçının evine konuk olduğu o güne götürdü.

Söztutan, "Herkesi güldüren acıların kadını" olarak tanımladığı Adile Naşit'in, oğlu Ahmet'i kaybettiği gece bile sahneye çıktığını anlattığı o anı aktardı.

Naşit, o ziyarette acısını kalbine gömüp, fotoğraf karesine sığmayan sevgisini şu sözlerle özetlemişti: "Ahmet'im öldükten sonra bütün çocuklar benim oldu."

Sadık Söztutan - Adile Naşit

Söztutan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adile Naşit (Keskiner). Herkesi güldüren 'acıların kadını.' 40 yıl önce evine gittiğimde, 12 yaşındaki oğlunun öldüğü gece sahneye çıktığını anlatmıştı. Bu özel köşede poz vermemizi istemiş 'Ahmet'im öldükten sonra bütün çocuklar benim oldu' demişti. 'Adile' filmi bu evde çekildi."

Adile Naşit'in oğlu Ahmet'in ameliyat olabilmesi için İstanbul tiyatroları gelirlerini bağışlamıştı.

KAHKAHANIN ARDINDAKİ BÜYÜK ACI: EVLAT HASRETİ

Gerçek hayatta 15 yaşında kaybettiği oğlu Ahmet’in acısını, ekranda ve sahnede tüm Türkiye’nin çocuklarını kucaklayarak hafifletmeye çalışan Adile Naşit, belki de bu yüzden sadece bir oyuncu değil, hepimizin ailesinden biri oldu.

Sadık Söztutan'ın da işaret ettiği gibi, Adile Naşit'in hayatı sahnede ve perdede göründüğü kadar neşeli değildi. 1950 yılında Ziya Keskiner ile evlenen sanatçı, 16 Haziran 1966'da hayatının en büyük travmasını yaşadı. 15 yaşındaki oğlu Ahmet, kalbi delik olarak dünyaya gelmiş ve başarılı geçen bir ameliyatın ardından fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Adile Naşit, yanında oğlu Ahmet'in fotoğrafını taşıyordu.

Bu büyük kayıp, Adile Naşit'i hayata küstürmek yerine onu tüm Türkiye'nin çocuklarına adanmış bir sevgi sembolüne dönüştürdü. Tek çocuğu Ahmet'i kaybettikten sonra kendini çocuklara adayan sanatçı, TRT'de yayınlanan "Uykudan Önce" programı ile milyonlarca çocuğun "Masalcı Teyze"si oldu.

Adile Naşit kimdir?

TİYATROCU BİR AİLENİN MİRASI

Gerçek adının bazı kaynaklarda iddia edildiği gibi "Adela" olmadığı, yeğeni Necip Naşit Özcan ve araştırmacı Sibel Öz tarafından doğrulanan Adile Naşit; tiyatrocu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası ünlü komedyen Naşit Özcan, annesi ise tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dı. 14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girerek başladığı sanat yolculuğunda, 1976 yılında "İşte Hayat" filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Ancak halk onu en çok Ertem Eğilmez filmlerindeki anne rolleri ve Hababam Sınıfı'ndaki elinde ziliyle koşturan Hafize Ana olarak bağrına bastı. 11 Aralık 1987'de kalın bağırsak kanseri nedeniyle 57 yaşında hayata veda eden Adile Naşit, bugün Karacaahmet Mezarlığı'nda, hasretini çektiği oğlu Ahmet ve eşi Ziya Keskiner ile yan yana yatmaktadır.

