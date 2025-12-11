Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte İstanbul’da kar ne zaman görüleceğine yönelik merak artıyor. Uzun vadeli tahminlerde şehre düşecek ilk kar için öne çıkan tarihler dikkat çekti.

Aralık ayının ilerlemesi ve soğuk havanın etkisini hissettirmesiyle birlikte İstanbul’da ilk kar yağışıyla ilgili sorular yeniden gündemde. Yılbaşı yaklaşırken megakentte kar olup olmayacağı, özellikle de ilk karın hangi tarihlerde görülebileceği meteoroloji değerlendirmelerine göre şekilleniyor.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul için yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıklar aralık ayının son günlerinde kış değerlerine yaklaşacak ancak geniş kapsamlı kar yağışı için en güçlü ihtimal ocak ayı olarak belirtiliyor. Ergün Cebeci’nin açıklamalarında kar yağışının özellikle ocak ayının başından şubat ortasına kadar olan süreçte daha muhtemel olduğunu belirtti.

Aralık ayı ise mevsim normallerinde yağışlarla geçecek. Şehir merkezlerinde kar yağışı için yeterli soğuk koşullar oluşmayacağı tahmin ediliyor. Buna karşın yüksek kesimlerde kısa süreli karla karışık yağmur geçişleri gözlenebilir.

İSTANBUL'A İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Uzmanlara göre İstanbul’da ilk kar için en muhtemel tarih ocak ayının ilk haftasından itibaren başlıyor. Aralık ayı boyunca sıcaklıklar zaman zaman düşse de kentin merkez bölgelerinde karın tutması düşük bir ihtimal olarak değerlendirildi. Ancak Boğaziçi çevresi, Çamlıca gibi yüksek yerlerde kısa süreli kar görme ihtimali göz önünde bulunduruluyor. Ocak ayının ilk soğuk hava dalgalarıyla birlikte İstanbul’da yer yer kar yağışının başlaması bekleniyor.

YURTTA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Türkiye’nin doğu ve iç kesimlerinde kar yağışı etkisini artırmış durumda. Kars, Erzurum, Ardahan ve Van gibi illerde kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Van’da 17 yerleşim birimine ulaşım kapanırken ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal bölgelerde çatılar, ağaçlar ve araçlar karla kaplandı. Sabah saatlerinde buzlanma etkisini güçlendirdi.

Karabük’ün yüksek kesimleri de beyaza büründü. Keltepe Dağı ve Sarıçiçek Yaylası'nda kar yağışı etkili olurken, Keltepe Kayak Merkezi’nde sezonun kar seviyesine göre ocak ayında açılması planlanıyor. Doğu Anadolu’nun birçok noktasında karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul’da önümüzdeki beş gün boyunca sıcaklıklar 5–13 derece bandında seyrediyor ve yağışlar daha çok yağmur şeklinde görülüyor. Hafta sonu bulutlu hava hakim olurken rüzgar zaman zaman etkisini artırıyor.

