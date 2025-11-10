Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > Tektaşının fotoğrafını paylaştı… Hande Doğandemir evleniyor

Tektaşının fotoğrafını paylaştı… Hande Doğandemir evleniyor

- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile yeniden birlikte olan Hande Doğandemir, kısa süren ayrılığın ardından ilişkisine şans verdi. Çift, barışmanın ardından ciddi bir karar aldı. Doğandemir’e İzer’in evlilik teklifi ettiği öğrenildi.

Son dönemde Kıskanmak dizisinde yer alan ve özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hande Doğandemir, özel yaşamındaki sürpriz gelişmeyle gündem oldu.

İKİNCİ ŞANS…

Bilindiği üzere, Emre İzer 2010 yılında oyuncu Şebnem Bozoklu ile evlenmiş, çift 2016’da tek celsede boşanmıştı. Bozoklu 2019’da Kanat Atkaya ile evlenerek mutlu bir birliktelik sürdürürken, İzer uzun süre gözlerden uzak kalmıştı.

Geçtiğimiz haziran ayında Hande Doğandemir ile birlikte olduğu ortaya çıkan Emre İzer, kısa süren bu ilişkinin ardından yeniden gündeme geldi. İkilinin bir süre önce barıştıkları ve ilişkilerini bu kez daha ciddi bir noktaya taşıdıkları öne sürüldü.

Tektaşının fotoğrafını paylaştı… Hande Doğandemir evleniyor - 1. Resim

TEKTAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Doğandemir’in sosyal medya paylaşımlarında parmağındaki tektaş yüzüğünü sık sık ön plana çıkarması, evlilik iddialarını güçlendirdi.

Tektaşının fotoğrafını paylaştı… Hande Doğandemir evleniyor - 2. Resim

Söz konusu iddia, “Gel Konuşalım” programında Ece Erken tarafından da doğrulandı. İzer’in Doğandemir’e evlilik teklifi ettiği ortaya çıkarken, ikilinin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

