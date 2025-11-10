Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Reytingler tutmadı, final zili çaldı! 'Aynadaki Yabancı' sona eriyor

Reytingler tutmadı, final zili çaldı! ‘Aynadaki Yabancı’ sona eriyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Reytingler tutmadı, final zili çaldı! ‘Aynadaki Yabancı’ sona eriyor
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan ATV'deki “Aynadaki Yabancı” dizisi, planlanan süreden önce ekrana veda ediyor. Yapım, 7. bölümüyle final yapma kararı aldı.

Bir televizyon dizisi daha ekran yolculuğunu beklenenden erken noktaladı. Dün “Ben Onun Annesiyim” dizisinin final kararıyla gündeme gelen televizyon dünyasında, bugün de “Aynadaki Yabancı” dizisiyle ilgili benzer bir gelişme yaşandı.

İZLENME ORANLARI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas, Caner Topçu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aynadaki Yabancı dizisinin 7. bölüm itibarıyla final yapacağı kesinleşti. Başlangıçta yapım ekibinin ve kanalın, diziyi en az 12 bölüme kadar sürdürme yönünde bir planı olduğu kulislerde sıkça dile getiriliyordu. Ancak izlenme oranlarının beklenen düzeyin çok altında kalması, bu planların yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.

7. BÖLÜMDE FİNAL KARARI

Dizinin son bölümüyle ilgili karar, dün açıklanan reyting sonuçlarının ardından alındı. Beklentilerin oldukça gerisinde kalan izlenme rakamları, yapımcıları ve kanalı yeni bir strateji belirlemeye itti. Yapım ekibi, projenin daha fazla maddi kayba yol açmaması ve zarar büyümeden sürecin sonlandırılması amacıyla diziyi 7. bölümde bitirme kararı aldı. Böylece “Aynadaki Yabancı”, planlanan süreden daha kısa bir yayın serüveniyle ekranlara veda etmiş olacak.

