Aynadaki Yabancı final mi yapıyor? Kaçıncı bölümde biteceği belli oldu

Aynadaki Yabancı final mi yapıyor? Kaçıncı bölümde biteceği belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aynadaki Yabancı final mi yapıyor? Kaçıncı bölümde biteceği belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu’nun yer aldığı Aynadaki Yabancı dizisi için final kararı çıktı. İzleyicilerin merak ettiği "Aynadaki Yabancı final mi yapıyor, kaçıncı bölümde bitecek?” soruları cevap buldu.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Aynadaki Yabancı için beklenmedik bir karar alındı. Kulislerde 12. bölüme kadar devam edeceği konuşulan dizi, reytinglerde yaşanan düşüş sonrası erken final kararıyla gündeme geldi. Dizinin takipçileri final haberinin doğruluğunu ve ayrıntılarını araştırmaya başladı.

AYNADAKİ YABANCI FİNAL Mİ YAPIYOR?

MF Yapım imzalı Aynadaki Yabancı, yayın hayatına iddialı bir başlangıç yapmış ve özellikle ilk bölümleriyle dikkat çekmişti. Fakat dizi ilerleyen haftalarda beklenen reyting karşılığını alamadı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre son bölümünde reyting sıralamasında istenen sonuçların çok altında kalan yapım için kanal yönetimi tarafından erken final kararı alındı. 

Dram ve psikolojik gerilim temalı yapısıyla sezon başında yüksek beklenti oluşturan Aynadaki Yabancı, güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekmişti. Ancak yayın gününün rekabetçi olması, maliyetlerin yükselmesi ve izlenme oranlarının düşmesi sonucu, yapımın ekran serüvenini daha fazla uzatmama kararı alındı. Böylece dizi sezon ortasını göremeden final yapan yapımlar arasına katıldı.

Aynadaki Yabancı final mi yapıyor? Kaçıncı bölümde biteceği belli oldu - 1. Resim

AYNADAKİ YABANCI FİNAL Mİ, NEDEN?

Dizinin final kararının altında en büyük neden reytinglerde yaşanan düşüş olarak gösteriliyor. Son bölümde alınan düşük izlenme oranı, dizinin beklediği karşılığı bulamadığını ortaya koydu. Yapım maliyetlerinin son dönemde artması da dizilerin daha az bölüme sığan yayın planlarına yönelmesine neden oluyor. 

Aynadaki Yabancı final mi yapıyor? Kaçıncı bölümde biteceği belli oldu - 2. Resim

AYNADAKİ YABANCI KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR?

Aynadaki Yabancı, 7. bölümde ekrana veda edecek. Normal şartlarda sezona devam etmesi beklenen dizi, planlanan süreyi tamamlayamadan final kararı aldı. 7. bölümde hikayenin final sahneleri izleyiciyle buluşacak. Dizinin senaryosunda final için özel bir düzenleme yapılması bekleniyor.

