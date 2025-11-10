Görme engelli yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 1 milyonluk sorunun eşiğinden döndü

Henüz 19 yaşında olan Kerem Aktan, yarışmaya azmi ve bilgi birikimiyle damga vurdu. İlk baraj sorularını zorlanmadan geçen genç yarışmacı, kendinden emin tavırlarıyla hem stüdyodakilerin hem de ekran başındaki izleyicilerin beğenisini kazandı.

500 BİN TL’LİK SORU GELDİ

İkinci barajı da başarıyla geçen Kerem Aktan, 500 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı. Karşısına ise “Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte eğitim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?” sorusu çıktı.

RİSK ALMADI, ÇEKİLME KARARI VERDİ

Tüm joker haklarını kullanan yarışmacı, 500 bin TL değerindeki soruda uzun süre düşündükten sonra risk almak istemedi ve yarışmadan çekilme kararı verdi.

300 BİN TL KAZANDI

Bu kararıyla 300 bin TL’nin sahibi olan Kerem Aktan, yarışmadan alkışlarla ayrıldı.

Programın sonunda Oktay Kaynarca, genç yarışmacıyı cesareti ve başarısından dolayı tebrik etti.

1 MİLYON TL’LİK SORUYA RAMAK KALMIŞTI

Öte yandan, Kerem Aktan yarışmadan çekilmeseydi ve tahminde bulunduğu “D - Ahmet Hamdi Tanpınar” seçeneğini işaretleseydi, doğru cevabı vererek 1 milyon TL’lik soruya ulaşacaktı.