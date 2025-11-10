Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kastamonu'da kaybolan anne oğuldan hala ses yok! Ayıların inleri dahi kontrol ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da 2 Kasım'da kaybolan Huriye Helvacı ve oğlu Osman için arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Narin Güran cinayetinde kullanılan 'daraltılmış baz' çalışması ile yoğunlaşılması gereken 1 kilometrelik alanı belirledi. Gökyüzünden de destek verilen çalışmalarda ayıların inleri de bir bir kontrol ediliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım günü evinden 5 yaşındaki oğlu Osman ile çıkan ve bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı her yerde aranıyor. Arama çalışmalarında, Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetinde kullanılan "daraltılmış baz çalışması" anne ve oğlunun bulunması için de kullanılıyor.

1 KİLOMETRELİK ALAN ARANIYOR

GSM şirketlerinden talep edilen daraltılmış baz istasyonu raporunda, annenin telefonundan son sinyalin Köseali, Alantepe ve Kocaçam köyleri arasında kalan 1 kilometrelik alanda alındığı tespit edildi. AFAD, UMKE, JAK ekipleri, termal dronlarla belirlenen alandaki sığ ormanlık içerisinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde görev alan kadavra köpekleri de anne ve oğlunun bulunması için görev yapıyor.

GÖKYÜZÜNDEN DE DESTEK VERİLİYOR

Ankara ve Samsun'dan gelen jandarma ve AFAD'a ait Pekmez, Paye ve Abrek isimli kadavra köpekleriyle JÖAK'a ait kadavra köpeği, daraltılmış baz istasyonu bilgisiyle belirlenen ormanlık alanda arama çalışmalarını yoğunlaştırıldı. Akıncı İHA'yla da arama çalışmalarına gökyüzünden destek veriliyor.

Kastamonu'da kaybolan anne oğuldan hala ses yok! Ayıların inleri dahi kontrol ediliyor - 1. Resim

AYILARIN İNLERİ KONTROL EDİLİYOR

Akıncı İHA ile yapılan taramalar neticesinde bölgede 8 ayı olduğu tespit edildi. Ekipler, ayıların inlerine kadar bakarak kayıp anne ile oğluna ait bir iz için arama çalışması yürütüyor.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de adli yöndeki araştırmalarını sürdürüyor.

