Kastamonu'da kaybolan anne oğuldan hala ses yok! Ayıların inleri dahi kontrol ediliyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım günü evinden 5 yaşındaki oğlu Osman ile çıkan ve bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı her yerde aranıyor. Arama çalışmalarında, Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetinde kullanılan "daraltılmış baz çalışması" anne ve oğlunun bulunması için de kullanılıyor.

1 KİLOMETRELİK ALAN ARANIYOR

GSM şirketlerinden talep edilen daraltılmış baz istasyonu raporunda, annenin telefonundan son sinyalin Köseali, Alantepe ve Kocaçam köyleri arasında kalan 1 kilometrelik alanda alındığı tespit edildi. AFAD, UMKE, JAK ekipleri, termal dronlarla belirlenen alandaki sığ ormanlık içerisinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde görev alan kadavra köpekleri de anne ve oğlunun bulunması için görev yapıyor.

GÖKYÜZÜNDEN DE DESTEK VERİLİYOR

Ankara ve Samsun'dan gelen jandarma ve AFAD'a ait Pekmez, Paye ve Abrek isimli kadavra köpekleriyle JÖAK'a ait kadavra köpeği, daraltılmış baz istasyonu bilgisiyle belirlenen ormanlık alanda arama çalışmalarını yoğunlaştırıldı. Akıncı İHA'yla da arama çalışmalarına gökyüzünden destek veriliyor.

AYILARIN İNLERİ KONTROL EDİLİYOR

Akıncı İHA ile yapılan taramalar neticesinde bölgede 8 ayı olduğu tespit edildi. Ekipler, ayıların inlerine kadar bakarak kayıp anne ile oğluna ait bir iz için arama çalışması yürütüyor.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de adli yöndeki araştırmalarını sürdürüyor.