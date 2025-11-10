Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Fenerbahçe'den 4'te 4! Lider kaybetti, Süper Lig'de namağlup tek takım kaldı

Fenerbahçe'den 4'te 4! Lider kaybetti, Süper Lig'de namağlup tek takım kaldı

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup olduğu haftada Kayserispor'u sahasında 4-2 mağlup etti. Zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon mağlubiyet yaşamayan tek takım olarak dikkat çekti.

Chobani Stadı'nın ev sahipliği yaptığıKayserispormaçına tutuk başlayan Fenerbahçe, pozisyon üretmekte zorlandı. Oyunun faul gerekçesiyle sık sık durduğu ilk yarıda 38'inci dakikada Marco Asensio'nun golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 40'ıncıdakikada Dorgeles Nene ile farkı 2'ye çıkardı.İkinci yarıya hızlı başlayan ve 50'inci dakikada Nene ile 3'üncügolü bulan Fenerbahçe, 53'üncüdakikada German Onugkha'nın golüne engel olamadı. 63'üncüdakikada Kerem Aktürkoğlu ile fark yeniden 3'e çıktı. Ev sahibi, 74'üncüdakikada yine Onugkha ile topu ağlarında gördü. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'den 4'te 4! Süper Lig'de namağlup tek takım kaldı - 1. Resim

LİGDE ART ARDA 4 GALİBİYET

Samsunspor'a karşı 5 Ekim'de deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelenin ardından çıktığı 4 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada puanını 28'e yükseltti ve zirveyle farkı 1'e indirdi.

Fenerbahçe'den 4'te 4! Süper Lig'de namağlup tek takım kaldı - 2. Resim

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Beşiktaş'ın ardından Kayserispor maçında da sahadan 3 puanla ayrılmayı başaran Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, milli ara sonrası13'üncü haftada Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

NAMAĞLUP TEK TAKIM KALDI

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon mağlubiyet görmeyen tek takım oldu.Müsabaka öncesinde Galatasaray ile birlikte ligde yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, rakibinin Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından ligde yenilgisiz tek takım durumuna yükseldi.

Fenerbahçe'den 4'te 4! Süper Lig'de namağlup tek takım kaldı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

