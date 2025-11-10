Oto lastiklerinin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Batman'da uyuşturucu operasyonda bir adrese baskın yapıldı. Bulunan oto lastiklerinin içinde 2 bin 69 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar kapsamında alınan istihbaratı değerlendiren Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir adreste uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaştı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda oto lastiklerinin içine zulalanmış 2 bin 69 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olay ile ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.C.T. tutuklanırken, Z.A. hakkında ise adli işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar