Oto lastiklerinin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı

Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar kapsamında alınan istihbaratı değerlendiren Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir adreste uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaştı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda oto lastiklerinin içine zulalanmış 2 bin 69 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay ile ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.C.T. tutuklanırken, Z.A. hakkında ise adli işlem yapıldı.