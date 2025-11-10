Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Oto lastiklerinin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı

Oto lastiklerinin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Oto lastiklerinin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman'da uyuşturucu operasyonda bir adrese baskın yapıldı. Bulunan oto lastiklerinin içinde 2 bin 69 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar kapsamında alınan istihbaratı değerlendiren Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir adreste uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaştı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda oto lastiklerinin içine zulalanmış 2 bin 69 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Oto lastiklerinin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı - 1. Resim

Olay ile ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.C.T. tutuklanırken, Z.A. hakkında ise adli işlem yapıldı.

Oto lastiklerinin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti MYK toplandı - GündemAK Parti MYK toplandıBeIN Sports'a silahlı baskın! Polis zor ikna etti - GündemBeIN Sports binasına silahlı baskın!Okan Tüysüz 'sarsıntılar durmayacak' dedi! "Batı Anadolu genişliyor, yeni dengeler oluşuyor" - Gündem"Batı Anadolu genişliyor, yeni denge oluşuyor"8 büyüklüğünde deprem kapıda! Süleyman Pampal "Asıl tehlike" burada deyip o bölgeyi işaret etti - Gündem"Asıl tehlike burada" deyip o bölgeyi işaret ettiMEB'in 10 Kasım törenini yasaklayıp "Kapıları kilitleyin" talimatı verdiği iddiası yalanlandı - GündemMEB'in 10 Kasım törenini yasaklayıp "Kapıları kilitleyin" talimatı verdiği iddiası yalanlandıErdoğan: Tanklarımız, toplarımızla dünyaya rekabet fişeği attık - GündemErdoğan: Dünyaya rekabet fişeği attık!
Sonraki Haber Yükleniyor...