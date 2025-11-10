Evine giren 3 kişi, yaşlı adama dehşeti yaşattı! 10 gün sonra hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 30 Ekim tarihinde, tek başına yaşayan 79 yaşındaki Erol Çetin'in evine giren 3 kişi para istedi. Çetin'in, parası olmadığını söylemesi üzerine şahıslar, yaşlı adamı feci şekilde darbetti.

Polis ekiplerince yapılan kamera incelemelerinde şüphelilerin M.Ç. (15), E.D. (17) ve R.A. (24) olduğu tespit edildi. Zanlılar gözaltına alınarak ifadelerinde suçu kabul etti. Yaşları küçük olan 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne, R.A. ise Gasp Büro Amirliğine teslim edildi.

10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Mahkemeye sevk edilen R.A., ‘gasp’ suçundan tutuklandı.Beyin kanaması şüphesiyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Erol Çetin ise dün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

"YARDIMA MUHTAÇTI, KİMSESİ YOKTU"

Çetin'i mahalleli olarak çok sevdiklerini ifade eden Serdar Altundağ, şunları kaydetti:

"Yardıma muhtaç bir insandı, kimsesi yoktu. Emekli maaşı ve sosyal yardımlarla da geçiniyordu. Elimizden geldiği kadar yardım ediyorduk. Ama ücretini veriyordu, öyle bağış olarak kabul etmiyordu. Biz gece vakti yattığımız için ancak sabahleyin öğrenebildik. Polisleri olay yerinde görünce sorduk, 'bir olay mı vardı?' diye. Onlar da 'Erol dedenin evine hırsızlar girdi, Erol dedeyi darbettiler, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırdılar' dedi. Bir abimiz var, yardım kuruluşunda görevli. O abiye mesaj gönderdim belki yardımcı olurlar diye. Onlar da olayı takip etti, 'bir şey olursa haberleşelim' diye. Öğrenince dün onlara haber ettik. Eğer burada bir yakını olsaydı muhakkak haberimiz olurdu. Çünkü burada biz birbirimizi tanıyoruz. Cenazesini kimse olmadığı için getirmezler buraya."