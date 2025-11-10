2026 YKS açık uçlu mu olacak? Sınav sistemine dair son gelişmeler

2026 YKS açık uçlu mu olacak, sınav sistemi değişecek mi konuları araştırılıyor. TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen yapay zeka destekli değerlendirme projelerine değinene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları kontrol ediliyor.

2026 YKS AÇIK UÇLU MU OLACAK?

Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin, TÜBİTAK'la beraber yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesiyle ilgili proje geliştirdiklerini açıkladı. "Bir sürü yapay zeka destekli projemiz var." diyen Tekin, "Türkiye'de ilk defa bakanlık destek programı kurduk. Kurduğumuz mekanizmada devletin farklı birimlerinden bilgileri anında çekebiliyoruz kararımızı rasyonelize edebiliyoruz. Bütün bu süreci Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'müz bünyesinde Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı'mız var. Test sınavlarının bir an önce kalkması gerektiğini herkes söylüyor ama açık uçlu sorunların objektif değerlendirilmesiyle ilgili hepimizin zihninde tereddütler oluşuyor. Dolayısıyla biz TÜBİTAK'la beraber yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesiyle ilgili proje geliştiriyoruz." dedi.

Açıklamaların ardından 2026 YKS sınavının açık uçlu olup olmayacağı sorgulanmaya başlandı ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Sınavlar çoktan seçmeli olarak yapılmaya devam edilecek.

YKS SINAV SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in TÜBİTAK'la birlikte açık uçlu sınav sorularını değerlendirebilecekleri bir yapay zeka projesi üzerine çalıştıklarını açıklamasıyla YKS sınav sistemi gündeme geldi. Çoktan seçmeli olarak uygulanan üniversiteye giriş sınavının açık uçlu olup olmayacağı merak ediliyor ancak konuya ilişkin resmi bir karar alınmadı. YKS sınav sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmadı.