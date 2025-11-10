Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güntekin Onay kimdir, nerede program yapıyor?

Güntekin Onay kimdir, nerede program yapıyor?

Güntekin Onay kimdir, nerede program yapıyor?
Spor medyasının yakından takip ettiği Güntekin Onay ismi gündeme geldi. Futbolseverler Güntekin Onay'ın kariyeri, programları ve biyografisine dair merak edilenler araştırılıyor.

Spor medyasının deneyimli ismi Güntekin Onay biyografisi ve nerede program yaptığı merak edildi. Son dakika gelişmesiyle gündeme gelen Onay, BeIN Sports'ta program yapıyor.

GÜNTEKİN ONAY KİMDİR?

12 Ekim 1971 yılında Adana'da doğan Güntekin Onay, Özel Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi'nde Turizm bölümüne geçiş yaptı. 1992'de Şansal Büyüka'nın kurduğu ekipte yer ala Güntekin Onay, aldığı eğitimlerin ardından Kanal 'da dış haberler sorumlusu olarak mesleğe başladı. 

İlk olarak Güney Amerika Kupası'nı anlattı. 1992-93'te Türkiye Ligi maçlarını anlatmaya başladı. İlk anlattığı maç "Kocaelispor-Beşiktaş JK" maçı oldu. Kanal 6'da spor bültenleri sunmaya başladı. Şansal Büyüka ile stadyum programını yaptı. Kanal D, Star TV, NTV'de çeşitli spor programlarında ve üst düzey liglerde maç anlatımı yaptı.

Teknik direktör Gündüz Tekin Onay'ın oğludur. İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere 3 dil bilmektedir. 

GÜNTEKİN ONAY NEREDE PROGRAM YAPIYOR?

26 Temmuz 2017 tarihinden beri Bein Sports'ta çalışıyor.

