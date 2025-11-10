Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek

Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

 

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına da imza atılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı
2026 YKS açık uçlu mu olacak? Sınav sistemine dair son gelişmeler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başvurular başladı! Bakanlık yüzde 75 destek veriyor - EkonomiBaşvurular başladı! Bakanlık yüzde 75 destek veriyorAltında büyük fırsat kapıda! İslam Memiş bu hafta için uyardı - EkonomiAltında büyük fırsat kapıda!3 büyükşehir şaşırttı! Bu illerden arsa alanlar enflasyonu yendi - EkonomiBu illerden arsa alanlar enflasyonu yendiSanayi üretimi yıllık yüzde 2,9 arttı - EkonomiSanayi üretimi yıllık yüzde 2,9 arttıTürkiye'nin 83 yıllık markası iflasın eşiğinde! Kuruyemiş devi konkordato ilan etti - EkonomiTürkiye'nin 83 yıllık markası iflasın eşiğinde!Bektaş Yaylası, Yavuzkemal Beldesi'ne bağlandı - EkonomiBektaş Yaylası, Yavuzkemal Beldesi'ne bağlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...