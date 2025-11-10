Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 10 Kasım İSKİ su kesintisi sorgulama sayfası! İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Bayrampaşa, Eyüpsultan...

10 Kasım İSKİ su kesintisi sorgulama sayfası! İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Bayrampaşa, Eyüpsultan...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
10 Kasım İSKİ su kesintisi sorgulama sayfası! İstanbul&#039;da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Bayrampaşa, Eyüpsultan...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Kasım Pazartesi günü için planlı bakım, onarım ve arıza giderme çalışmaları kapsamında kentin bazı ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşandığını duyurdu.

İSKİ, günlük ve planlı kesintileri ilçe ve mahalle bazında detayları paylaştı. Suların kesin olarak geleceği saati öğrenmek isteyenler gözlerini İSKİ su kesintisi sorgulama sayfasına çevirdi. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte, 10 Kasım İSKİ su kesintisi sorgulama sayfası...

10 Kasım İSKİ su kesintisi sorgulama sayfası! İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Bayrampaşa, Eyüpsultan... - 1. Resim

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İstanbul'da suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceği İSKİ'nin resmi internet sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

10 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA SAYFASI

İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerindeki (iski.ıstanbul) ana sayfada "Arıza Kesinti" seçeneğinden ilçe ve mahalle bazlı sorgulama yapılabiliyor. Ayrıca 185'i tuşlayarak 7/24 hizmet veren İSKİ Çağrı Merkezi'nde ulaşarak mahalledeki güncel durumu öğrenebilirsiniz. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beyni olmadan dünyaya gelmişti: Doktorlar '5 yıl bile yaşamaz' dedi, şimdi 20 yaşında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ben Leman dizisi final mi yapacak? - HaberlerBen Leman dizisi final mi yapacak?TOKİ'den SMS neden gelmedi, ne zaman gelir? - HaberlerTOKİ'den SMS neden gelmedi, ne zaman gelir?ÖBA çöktü mü? Öğretmen Bilişim Ağı'nda son durum merak ediliyor - HaberlerÖBA çöktü mü? Öğretmen Bilişim Ağı'nda son durum merak ediliyorGTA 6 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi ertelendi - HaberlerGTA 6 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi ertelendiBugün hangi maçlar var? 10 Kasım 2025 maç takvimi belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 10 Kasım 2025 maç takvimi belli olduBugün Uzak Şehir var mı? 10 Kasım Kanal D yayın akışı araştırılıyor - HaberlerBugün Uzak Şehir var mı? 10 Kasım Kanal D yayın akışı araştırılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...