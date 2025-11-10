10 Kasım İSKİ su kesintisi sorgulama sayfası! İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Bayrampaşa, Eyüpsultan...

İSKİ, günlük ve planlı kesintileri ilçe ve mahalle bazında detayları paylaştı. Suların kesin olarak geleceği saati öğrenmek isteyenler gözlerini İSKİ su kesintisi sorgulama sayfasına çevirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte, 10 Kasım İSKİ su kesintisi sorgulama sayfası...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İstanbul'da suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceği İSKİ'nin resmi internet sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

10 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA SAYFASI

İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerindeki (iski.ıstanbul) ana sayfada "Arıza Kesinti" seçeneğinden ilçe ve mahalle bazlı sorgulama yapılabiliyor. Ayrıca 185'i tuşlayarak 7/24 hizmet veren İSKİ Çağrı Merkezi'nde ulaşarak mahalledeki güncel durumu öğrenebilirsiniz.