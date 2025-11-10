Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 10 Kasım BUSKİ su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?

10 Kasım BUSKİ su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
10 Kasım BUSKİ su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?
Bursa, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Yıldırım, Altyapı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa su kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahallelere BUSKİ tarafından paylaşıldı. Bu kapsamda İnegöl, Mustafakemalpaşa ilçelerinde bağlı mahallelerde sular kesildi. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte, 0 Kasım BUSKİ su kesintisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bursa'da altyapı ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 10 Kasım tarihinde bazı mahalle ve ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. 

10 Kasım BUSKİ su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek? - 1. Resim

10 KASIM BURSA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Bursa'nın İnegöl, Mustafa Kemal Paşa, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Özellikle İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçesinde planlı ya da arıza kaynaklı kesintilerin olabileceği duyuruldu. 

 

10 Kasım BUSKİ su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek? - 2. Resim

10 Kasım BUSKİ su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek? - 3. Resim

10 KASIM İNEGÖL/ ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican, Işın Sokakları ile Bülbül caddesi ve civarında 06.11.2025 - 16.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

10 KASIM MUSTAFAKEMALPAŞA/ HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 01/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 01.11.2025 - 10.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasındadır.

10 KASIM OSMANGAZİ/ HÜDAVENDİGAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/11/2025 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/11/2025 10:30

Kesim Tarihi: 10/11/2025 09:30

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C3_A Alt Bölgesinde Bulunan, Hüdavendigar Mahallesi Sakin Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 10.11.2025 Tarihinde 09:30 ile 10:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' yapılacaktır.

10 KASIM YILDIRIM/ ULUS

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/11/2025 09:55

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/11/2025 11:55

Kesim Tarihi: 10/11/2025 09:55

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4_D25 Alt Bölgesinde Bulunan, Ulus Mahallesi Baş Sokak ve Civarında, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 10.11.2025 Tarihinde 09:55 ile 11:55 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' yapılacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Harçlığını çıkarmak için dağ tepe dolaşıyor! Kilosu 400’den 250’ye düştü, yine pes etmediTOKİ başvuru ücreti nasıl ödenir, hangi bankaya yatırılacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TOKİ başvuru ücreti nasıl ödenir, hangi bankaya yatırılacak? - HaberlerTOKİ başvuru ücreti nasıl ödenir, hangi bankaya yatırılacak?TOKİ genç kategorisi başvuru şartları! 18-30 yaş arası kimler başvurabilir? - HaberlerTOKİ genç kategorisi başvuru şartları! 18-30 yaş arası kimler başvurabilir?Az önce deprem mi oldu, saat kaçta? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi... - HaberlerAz önce deprem mi oldu, saat kaçta? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...e-Devlet TOKİ 500 bin konut başvuru ekranı! Başvuru ücreti ne kadar? - Haberlere-Devlet TOKİ 500 bin konut başvuru ekranı! Başvuru ücreti ne kadar?10 Kasım ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı! Bugün sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Polatlı, Mamak, Etimesgut... - Haberler10 Kasım ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı! Bugün sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Polatlı, Mamak, Etimesgut...TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olanlar ne zaman TOKİ başvurusu yapacak? - HaberlerTCKN 0, 2, 4, 6, 8 olanlar ne zaman TOKİ başvurusu yapacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...