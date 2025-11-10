10 Kasım BUSKİ su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?

Bursa'da altyapı ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 10 Kasım tarihinde bazı mahalle ve ilçelerde su kesintisi yaşanıyor.

10 KASIM BURSA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Bursa'nın İnegöl, Mustafa Kemal Paşa, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Özellikle İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçesinde planlı ya da arıza kaynaklı kesintilerin olabileceği duyuruldu.

10 KASIM İNEGÖL/ ERTUĞRULGAZİ