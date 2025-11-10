10 Kasım BUSKİ su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?
Bursa su kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahallelere BUSKİ tarafından paylaşıldı. Bu kapsamda İnegöl, Mustafakemalpaşa ilçelerinde bağlı mahallelerde sular kesildi. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte, 0 Kasım BUSKİ su kesintisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bursa'da altyapı ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 10 Kasım tarihinde bazı mahalle ve ilçelerde su kesintisi yaşanıyor.
10 KASIM BURSA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
Bursa'nın İnegöl, Mustafa Kemal Paşa, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Özellikle İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçesinde planlı ya da arıza kaynaklı kesintilerin olabileceği duyuruldu.
10 KASIM İNEGÖL/ ERTUĞRULGAZİ
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 16/11/2025 18:00
Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican, Işın Sokakları ile Bülbül caddesi ve civarında 06.11.2025 - 16.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
10 KASIM MUSTAFAKEMALPAŞA/ HAMZABEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/11/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 10/11/2025 18:00
Kesim Tarihi: 01/11/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 01.11.2025 - 10.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasındadır.
10 KASIM OSMANGAZİ/ HÜDAVENDİGAR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/11/2025 09:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 10/11/2025 10:30
Kesim Tarihi: 10/11/2025 09:30
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C3_A Alt Bölgesinde Bulunan, Hüdavendigar Mahallesi Sakin Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 10.11.2025 Tarihinde 09:30 ile 10:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' yapılacaktır.
10 KASIM YILDIRIM/ ULUS
Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/11/2025 09:55
Planlanan Bitiş Tarihi: 10/11/2025 11:55
Kesim Tarihi: 10/11/2025 09:55
Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4_D25 Alt Bölgesinde Bulunan, Ulus Mahallesi Baş Sokak ve Civarında, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 10.11.2025 Tarihinde 09:55 ile 11:55 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' yapılacaktır.