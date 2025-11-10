Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TOKİ genç kategorisi başvuru şartları! 18-30 yaş arası kimler başvurabilir?

TOKİ genç kategorisi başvuru şartları! 18-30 yaş arası kimler başvurabilir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TOKİ, Sosyal Konut, Başvuru Şartları, Kontenjan, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi genç kategorisi başvuru şartları gündemde. Başvuruların 10 Kasım'da başlamasıyla 18-30 yaş arası TOKİ genç kategorisi başvuru şartları netleşti. Anne veya babası üzerine kayıtlı konut bulunanların genç kategorisinden başvuru yapıp yapmayacakları araştırılıyor.

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı. 19 Aralık'a kadar devam edecek başvurularda 18-30 yaş genç kategorisinin başvuru şartları merak ediliyor. 

TOKİ GENÇ KATEGORİSİ BAŞVURU ŞARTLARI! 

Genç kategorisinde başvuracak 18-30 yaş arası kişilerin uyması gereken temel şartlar şu şekilde:

18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak.

Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu olmaması,

Başvuru sahibinin anne ve babası adına tapuda kayıtlı konut bulunmaması,

Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak,

Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmak. 

Gelir şartı net maaş üzerinden İstanbul'da aylık hane geliri en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise en fazla 127 bin TL olmalı.

TOKİ genç kategorisi başvuru şartları! 18-30 yaş arası kimler başvurabilir? - 1. Resim

18-30 YAŞ ARASI KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 18-30 yaş arası kişilerin anne veya babaları üzerine kayıtlı bir konut varsa proje başvurusu yapamayacaklarını açıkladı. Bu yaş grubu "genç kategorisinde değerlendirildiği için ailede mevcut bir konut bulunması gençlerin başvuru hakkını düşürüyor. Bu uygulamayla konuta erişimi olmayan gençlere öncelik verilmesi hedefleniyor. 

TOKİ genç kategorisi başvuru şartları! 18-30 yaş arası kimler başvurabilir? - 2. Resim

TOKİ GENÇ KATEGORİSİ KONTENJANI NE KADAR?

30 yaş altı genç kategorisini yüzde 20 kontenjan ayrıldı. 18-30 yaş arası gençlere 81 ilde 50 bin konut ayrıldı. 

TOKİ genç kategorisi başvuru şartları! 18-30 yaş arası kimler başvurabilir? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'yi doğrudan tehdit eden Rum lider EOKA’yı övdü! Türk katliamına "kurtuluş" dediBahis soruşturmasında yeni gelişme: 19 şüpheli adliyeye sevk edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün Uzak Şehir var mı? 10 Kasım Kanal D yayın akışı araştırılıyor - HaberlerBugün Uzak Şehir var mı? 10 Kasım Kanal D yayın akışı araştırılıyorTOKİ başvuru değerlendirme ne zaman sonuçlanır? - HaberlerTOKİ başvuru değerlendirme ne zaman sonuçlanır?TOKİ başvuru ücreti nasıl ödenir, hangi bankaya yatırılacak? - HaberlerTOKİ başvuru ücreti nasıl ödenir, hangi bankaya yatırılacak?10 Kasım BUSKİ su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek? - Haberler10 Kasım BUSKİ su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?Az önce deprem mi oldu, saat kaçta? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi... - HaberlerAz önce deprem mi oldu, saat kaçta? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...e-Devlet TOKİ 500 bin konut başvuru ekranı! Başvuru ücreti ne kadar? - Haberlere-Devlet TOKİ 500 bin konut başvuru ekranı! Başvuru ücreti ne kadar?
Sonraki Haber Yükleniyor...