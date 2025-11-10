TOKİ genç kategorisi başvuru şartları! 18-30 yaş arası kimler başvurabilir?

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı. 19 Aralık'a kadar devam edecek başvurularda 18-30 yaş genç kategorisinin başvuru şartları merak ediliyor.

TOKİ GENÇ KATEGORİSİ BAŞVURU ŞARTLARI!

Genç kategorisinde başvuracak 18-30 yaş arası kişilerin uyması gereken temel şartlar şu şekilde:

18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak.

Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu olmaması,

Başvuru sahibinin anne ve babası adına tapuda kayıtlı konut bulunmaması,

Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak,

Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.

Gelir şartı net maaş üzerinden İstanbul'da aylık hane geliri en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise en fazla 127 bin TL olmalı.

18-30 YAŞ ARASI KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 18-30 yaş arası kişilerin anne veya babaları üzerine kayıtlı bir konut varsa proje başvurusu yapamayacaklarını açıkladı. Bu yaş grubu "genç kategorisinde değerlendirildiği için ailede mevcut bir konut bulunması gençlerin başvuru hakkını düşürüyor. Bu uygulamayla konuta erişimi olmayan gençlere öncelik verilmesi hedefleniyor.

TOKİ GENÇ KATEGORİSİ KONTENJANI NE KADAR?

30 yaş altı genç kategorisini yüzde 20 kontenjan ayrıldı. 18-30 yaş arası gençlere 81 ilde 50 bin konut ayrıldı.