Anadolu Ajansı
Ara transfer dönemi başlıyor: Futbolda 2025-2026 sezonu takvimi
Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan 2025-2026 sezonunda ikinci transfer ve tescil dönemi, 2 Ocak Cuma günü başlayacak.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
2025-2026 sezonu ara transfer dönemi takvimi belli oldu. Transferler, Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla 2 Ocak Cuma günü başlayıp 6 Şubat Cuma günü sona erecek ve 36 gün sürecek.
- 2025-2026 sezonu ara transfer dönemi takvimi belirlendi. Transfer dönemi 2 Ocak Cuma günü başlayacak.
- Ara transfer dönemi 6 Şubat Cuma günü sona erecek.
2025-2026 sezonu ara transfer dönemi takvimi belli oldu. Süper Lig ekiplerinin yapacakları yeni transferler futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
ARA TRANSFER 36 GÜN SÜRECEK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre; 2 Ocak Cuma günü başlayacak ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü sona erecek.
Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül' 2025 tarihinde tamamlanmıştı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR