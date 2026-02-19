Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı dördüncü çeyrek İşgücü İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bine geriledi. İşsizlik oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 8,2 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı aynı dönemde 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,1 puan artışla yüzde 49,1’e çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,7, kadınlarda ise yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

İşgücü 78 bin kişi artarak 35 milyon 599 bine ulaşırken, iş gücüne katılma oranı yüzde 53,5 oldu. Katılım oranı erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda yüzde 35,9 seviyesinde kaydedildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 14,9’a geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,8, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

Sektörel dağılımda istihdam tarımda 33 bin kişi azalırken, sanayide 83 bin, inşaatta 3 bin ve hizmet sektöründe 83 bin kişi arttı. Toplam istihdamın yüzde 13,8’i tarım, yüzde 20,0’ı sanayi, yüzde 6,9’u inşaat ve yüzde 59,3’ü hizmet sektöründe yer aldı.



Haberle İlgili Daha Fazlası