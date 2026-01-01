Teknik direktörülüğü Burak Yılmaz'ın yaptığı Gaziantep FK'da süpriz bir ayrılık yaşandı. Ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor, Karagümrük, Adana Demirspor ve Pendikspor formaları da giyen tecrübeli futbolcu Badou Ndiaye'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Senegalli oyuncu Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Badou Ndiaye

Antep temsilcisi, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Badou Ndiaye için yapılan TFF bildirimleri

14 MAÇTA BİR ASİST

Geçtiğimiz eylül ayında Gaziantep FK'ya transfer olan Ndiaye, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplan 14 maçta 596 dakika süre alırken, bir asist yaptı.

