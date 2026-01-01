SPOR SERVİSİ
Gaziantep FK'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi, TFF'ye bildirildi
Teknik direktörülüğü Burak Yılmaz'ın yaptığı Gaziantep FK'da süpriz bir ayrılık yaşandı. Ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor, Karagümrük, Adana Demirspor ve Pendikspor formaları da giyen tecrübeli futbolcu Badou Ndiaye'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Gaziantep FK, Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
- Gaziantep FK, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile yollarını ayırdı.
- Sözleşme, karşılıklı anlaşma ile feshedildi ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirildi.
- Ndiaye'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.
Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Senegalli oyuncu Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Antep temsilcisi, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
14 MAÇTA BİR ASİST
Geçtiğimiz eylül ayında Gaziantep FK'ya transfer olan Ndiaye, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplan 14 maçta 596 dakika süre alırken, bir asist yaptı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR