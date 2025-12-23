Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında RAMS Başakşehir'e deplasmanda 5-1 yenilen Gaziantep FK, ligde oynadığı son 4 maçını da kazanamadı. Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, son galibiyetini 22 Kasım'da aldı.

Trendyol Süper Lig'de son olarak 13'üncü haftada Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, son 4 maçta sadece bir puan alabildi.

Ligin 14'üncü haftasında sahasında ikas Eyüpspor'a 2-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, 15'inci haftada Beşiktaş ile deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Gaziantep temsilcisi, daha sonraki haftalarda sahasında Göztepe'ye 1-0, deplasmanda ise RAMS Başakşehir'e 5-1 kaybetti.

Gaziantep FK, son maçında RAMS Başakşehir'e 5-1 yenildi

23 PUANI VAR

Ligdeki son 4 karşılaşmasında galibiyetle tanışamayan Gaziantep FK, sezonun ilk yarısını 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonunda 23 puanla 7'inci sırada tamamladı. Gaziantep ekibi bu maçlarda rakip kaleyi 24 kez havalandırırken kalesinde 30 gol gördü.

İLK DEFA 5 GOL YEDİ

Güneydoğu temsilcisi, bu sezon ligde oynadığı karşılaşmalarda ilk defa kalesinde 5 gol gördü. En farklı mağlubiyetini ligin 10'uncu haftasında Fenerbahçe karşısında 4-0'lık skorla yaşayan Gaziantep FK, sonrasında çıktığı 6 maçta kalesinde 7 gol görmüştü.

