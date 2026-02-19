Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 6 Şubat depremlerinin ardından ana gündemleri arasına aldığı “Yeşil iyileşme” faaliyetlerini sürdürüyor.

2023 yılından bu yana bölgeye 600 milyon ABD dolarını aşan deprem temalı finansman sağlayan banka, özellikle kadın ve genç istihdamını destekleyen projelerle bölgedeki ekonomik ve sosyal toparlanmaya destek oluyor.

TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar konuyla ilgili “Depremden etkilenen kentlerimizin sürdürülebilirlik kriterleriyle yeniden toparlanarak kalkınma adımları atmaları için sağladığımız desteği 2026’da da sürdüreceğiz. Deprem bölgesindeki kalıcı iyileşme için hayata geçirdiğimiz mevcut kredi anlaşmalarımızın ötesinde sosyal ve kültürel kalkınma için de çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uyar, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, 2025 yılını yatırım ve kalkınma konuları perspektifinden değerlendirirken, bankanın yeni dönem hedeflerini paylaştı. Uyar, bankanın 2025 yılı boyunca kalkınma finansmanı kurumları ile imzaladığı anlaşmaların yanı sıra uluslararası piyasalar ve finansal kurumlardan temin ettiği sendikasyon ve tahvil ihraçlarıyla toplam 1,8 milyar dolar tutarında kaynak temin ederek rekora imza attığını belirtti.

Uyar, TSKB’nin, 350 milyon dolarlık 5 yıl vadeli tahvil ihracıyla güçlü likiditesini pekiştirdiğini ve sendikasyon kredisini yüzde 120 çevirme oranıyla başarıyla yenilediğini bildirdi. Bankanın toplam aktif büyüklüğünü yüzde 41 artışla 326,7 milyar lira seviyesine ulaştırdıklarını belirten Uyar, aynı dönemde, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için sağladıkları uzun vadeli nakdî finansman desteğinde 2 milyar dolar seviyesine yaklaştıklarını kaydetti.



