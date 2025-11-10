Çekirdek yerken cep telefonu çaldı! "Şeytana uydum" diyerek kendini savundu

30 Ekim günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde tütün satışı yapan A.M., iş yerini kapatma hazırlığı yaptığı sırada yol kenarındaki reklam tabelasını içeri götürdü.

Bu sırada arkadaşlarıyla kaldırımda çekirdek yiyerek yürüyen Y.Ş. (43), A.M.'nin tabureye bıraktığı cep telefonunu profesyonel bir şekilde alıp yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İş yeri sahibi A.M. telefonun çalındığını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis Y.Ş.'nin adresini tespit etti. Y.Ş. evine yapılan operasyonla yakalanırken cep telefonu da ele geçirildi.

"ŞEYTANA UYDUM, PİŞMANIM"

Emniyetteki ifadesinde Y.Ş., "Taburenin üzerinde telefonu görünce çalmaya karar verdim. Şeytana uydum, pişmanım" savunması yaptı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.