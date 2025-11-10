Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için başvurular alındı. Başvuru işlemleri e-Devlet ve yetkili bankalar üzerinden yapılırken kimlik numarasına göre aşamalı olarak başvurular alınıyor. Bu kapsamda başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar TOKİ başvuru değerlendirme ne zaman sonuçlanır ve bankadan gelecek SMS mesajlarını bekliyor.

TOKİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Başvuruların e-Devlet üzerinden tamamlanmasının ardından TOKİ sistemine düşen talepler değerlendirmeye alınacak. Başvuru yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle süreçlerin aşamalı olarak ilerlemesi bekleniyor. Başvurular onaylandıktan sonra bankalar tarafından başvuru sahibi adına hesap açılacak ve ödeme bilgileri iletilecek.

Başvurular Aralık ayı içerisinde sona ereceği için değerlendirme sürecinin kademeli olarak yürütülmesi öngörülüyor. İncelemelerin ardından hak sahipliği için kura takvimi açıklanacak. İlk kuraların Aralık ayında çekilmesi planlanırken hak sahiplerinin listesi kura sonrası duyurulacak.

TOKİ’DEN BAŞVURU DEĞERLENDİRME MESAJI NE ZAMAN GELİR?

Başvuru değerlendirmesi sonrası SMS bilgilendirmesi yaklaşık 24 saat içinde iletiliyor. Yoğunluk yaşanan dönemlerde mesaj gönderim sürelerinde gecikme olabileceği belirtiliyor. SMS’te yer alan hesap numarasına EFT, havale veya ATM yoluyla 5 bin TL başvuru ücretinin yatırılması gerekiyor.

SMS geldikten sonra belirtilen süre içinde ücret yatırılmazsa başvuru geçersiz sayılacak. Vatandaşların başvuru sürecini e-Devlet’te yer alan “TOKİ Başvuru Listesi” ekranından takip edebileceği açıklandı.

BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILMAZSA NE OLUR?

Belirtilen süre içinde 5 bin TL başvuru ücreti hesaba yatırılmazsa başvuru otomatik olarak iptal edilir. Başvuru listesi e-Devlet üzerinden görüntülenebilir.