Köylüler 37 yıl önce dikti, o alanlar şimdi orman oldu

Köylüler 37 yıl önce dikti, o alanlar şimdi orman oldu

Adana'nın Feke ilçesinde 37 yıl önce bölgede oluşan heyelan sonrası ağaç dikim seferberliğine katılan köylüler, yıllar sonra diktiği ağaçları ve oluşan sonbahar manzarasını görünce duygu dolu anlar yaşadı. Köylülerin diktiği fidanlar ormana dönüştü, orman ise havadan görüntülendi.

Adana'nın Feke ilçesinde yaklaşık 37 yıl önce meydana gelen büyük heyelan nedeniyle birçok ev tahliye edilmiş, afetzede ailelere afet konutları teslim edilmişti. Afetten birkaç yıl sonra köylülerin seferber olup devlet desteğiyle diktikleri sedir ve kızılçam fidanları, yıllar içinde büyüyerek ormana dönüştü. Köylüler, yıllar sonra yeniden gördükleri yeşil örtüye hayran kalırken duygu dolu anlar da yaşadı.

"'BİZ GÖRÜR MÜYÜZ ACABA?' DERDİK AMA GÖRDÜM"

Mansurlu, Musalar, Ormancık ve Gaffaruşağı mahalleleri çevresinde yükselen ormanın fidan dikiminde yer alan köylülerden Atike Solmuşgül, "Yıllar sonra buraya gezmek için geldim, sonbahar manzarası ve büyüyen orman beni çok mutlu etti. Buralar annemin vatanı. 1988-1989 yıllarında diktik bu fidanları. 'Biz görür müyüz acaba' derdik ama gördüm, çocuklarım ve torunlarım da gördü. Ormanın mantarını bile yedik." dedi.

"GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM"

Solmuşgül, afet sonrası bölgenin bomboş dağ görünümünde olduğunu söyleyerek, "Mansurlu, Musalar, Ormancık, Gaffaruşağı köylüleri el birliğiyle diktik. Zarar vermesin diye hayvanlarımızı bile ormana bırakmazdık. Şimdi görünce çok duygulandım, ilkbaharda daha da güzel olur." diye konuştu.

Köylüler, yıllar önce kendi elleriyle toprakla buluşturdukları fidanların oluşturduğu ormanı görünce doğaya emek vermenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

