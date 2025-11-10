Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 10 liralık fişekle 'ödüllü' hareket! 55 metreden ucuza ve etkili...

10 liralık fişekle 'ödüllü' hareket! 55 metreden ucuza ve etkili...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Orman, Tohum, Fişek, Sürdürülebilirlik, Ekonomik, Askeri, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırşehir Üniversitesi'nde yapılan çalışmayla zorlu ve engebeli arazileri ormana dönüştürmek için tohum fişeği geliştirildi.10 TL’lik tohum fişeğiyle 55–60 metre mesafeden yapılan atışlarla 5 santimetre derinliğine tohumlar zarar görmeden ekildi. "En yenilikçi proje' ödülünü alan tasarımla ilgili konuşan Doç. Dr. Ömer Ertuğrul, "Yaklaşık 100 karaçam tohumu taşıyan bir fişeğimiz ortalama 9-10 lira maliyete mal oluyor" dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ertuğrul ve yüksek lisans öğrencisi Emrah Saka geliştirdikleri projeyle zorlu ve erişilmesi zor bölgeleri yemyeşil yapacak. İkili yivsiz av tüfeği fişeği içerisine çeşitli destek malzemelerle tohum yerleştirdi.

Ateşlenen fişeklerde yüzde 50'nin üzerinde başarıya ulaştığı belirtilen proje kapsamında tohum ekim fişeklerinin özellikle sarp ve kayalıkalanlar ile yangınlarda önemli ölçüde zarar gören ormanların yeniden yeşillendirilmesinde kullanılması hedefleniyor.

PROJELERİ TESCİLLENDİ

Fişeklerin içine saçma yerine tohum koyabileceklerini düşündüklerini anlatan Ertuğrul, "Bu tohumların atış yapıldığında yüksek basınç altında zarar görüp görmemesi önemliydi. Bunun test çalışmalarını yaptık. Gördüğümüz sonuçlar çok güzel. Atışı yapılan tohumların fişekten çıkışını tespit ettik. Bunun avcılık ve atıcılık faaliyetlerinde kullanılabilecek bir ürün haline gelmesi için projesini hazırladık ayrıca buna yönelik bir faydalı model başvurusu yaptık ve tescillendi" diye konuştu.

Yüksek lisans öğrencisi Emrah Saka ise ormanlık alanlarda serpme şekilde yapılan tohum ekimlerinin rüzgar veya hayvanlar yüzünden tutmayabildiğini söyledi.

10 liralık fişekle 'ödüllü' hareket! 55 metreden ucuza ve etkili... - 1. Resim

5 SANTİMETRE DERİNLİĞE KADAR ZARAR GÖRMEDİ

Fişeğin üstüne delici başlık ve çeşitli tohum koruma sistemleri entegre ederek, fişeğe uygulanan basınçla tohumun doğrudan sert toprak zemini altında güvenli şekilde ekimini sağladıklarına dikkati çeken Saka, "Örneğin bir fişekte 100 karaçam tohumu taşıyoruz. Ortalama olarak bunlardan 50'den fazlası ağaca dönüşebiliyor. Verimlerimiz bu şekilde. Özellikle makine veya insan gücünün çalışmasının riskli ya da imkansız olduğu bölgelerde, uzak mesafelerde ekim yapabiliyoruz. Şu anki çalışmamızda 55–60 metre mesafeden toprak altına 4–5 santimetre derinliğe tohumları zarar görmeden ekmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

10 liralık fişekle 'ödüllü' hareket! 55 metreden ucuza ve etkili... - 2. Resim

Tohum türüne göre atış mesafesi ve toprağın sertliğine bağlı olarak pleksi, delici veya pres başlık gibi sistemleri kullanarak fişeği hazır hale getirdiklerini dile getiren Saka, fişekler ateşlendikten sonra geri dönüşümle kapsülün tekrar tekrar kullanılabildiğini anlattı.
Saka, makine ve insan gücüyle çalışmanın zor olduğu eğimli ve yamaç arazilerde bunun birebir alternatif bir ekim teknolojisi olduğunu vurguladı.

10 liralık fişekle 'ödüllü' hareket! 55 metreden ucuza ve etkili... - 3. Resim

MALİYETİ 10 LİRA

Hazırladıkları projenin askeri mühimmatlarla da kullanılmasını hedeflediklerine dikkati çeken Saka, şunları kaydetti:

"Bu çalışmamızda orman alanları için karaçam tohumu, çayır ve mera alanları için de farklı tohumlar üzerinde çalıştık. Bunu çeşitli tohumlar da entegre edebiliriz. Nihai hedefimiz özellikle askeri eğitim amaçlı kullanılan mühimmatlara bunu entegre ederek daha büyük orman ve çayır meralar oluşmasına katkı sağlamak. Yaklaşık 100 karaçam tohumu taşıyan bir fişeğimiz ortalama 9-10 lira maliyete mal oluyor ve bunun ortalama 50 adedinden çam fidesi elde ediyoruz. Şu anki fiyatla 10 liraya 50 adet karaçam fidesi ekimi yapmak mümkün"

Saka, 2024 yılında Tarım Makinaları Derneği ile Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliğinin işbirliğinde düzenlenen "Tarım Makinaları ve Teknolojileri Proje/Tasarım Yarışması"nda "En Yenilikçi Proje" ödülünü aldıklarını sözlerine ekledi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Eski Belediye Başkanı Salih Vural hayatını kaybettiTürkiye’nin Gazze’deki girişimleri sonuç verdi: "Tam 11 yıl sonra…"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski Belediye Başkanı Salih Vural hayatını kaybetti - YaşamEski Belediye Başkanı Salih Vural hayatını kaybettiKöylüler 37 yıl önce dikti, o alanlar şimdi orman oldu - YaşamKöylüler 37 yıl önce dikti, o alanlar şimdi orman olduFestivalde yürekler ağza geldi! Paraşüt pilotu kayaya çarptı - YaşamParaşütçü kayaya çarptı, yürekler ağza geldiŞapla mücadele değil eziyet! Küflü domates yedirip, idrar içiriyorlar - YaşamHayvanlara küflü domates yedirip, idrar içiriyorlarHarçlığını çıkarmak için dağ tepe dolaşıyor! Kilosu 400’den 250’ye düştü, yine pes etmedi - YaşamHarçlığını çıkarmak için dağ tepe dolaşıyor! Kilosu 400’den 250’ye düştü, yine pes etmediÖnce bindirim sonra indirim! 1 milyon 88 bin liralık ayakkabıyı düşürdükleri fiyat pes dedirtti - YaşamMilyonluk ayakkabıyı düşürdükleri fiyata bakın!
Sonraki Haber Yükleniyor...