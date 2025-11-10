Festivalde yürekler ağza geldi! Paraşüt pilotu kayaya çarptı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de düzenlenen Dumanlı Yaylası Festivali'nde paraşütçünün kayaya çarparak kaza geçirdiği anlar kamera tarafından görüntülendi. Yürekleri ağza getiren olayda pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde birçok vatandaşın katıldığı etkinlikte gökyüzü renkli paraşütlerle renklendi. Organizasyon sırasında ufak tefek aksaklıklar yaşanırken, yürekler de ağza geldi. Kalkış sırasında dengesini kaybeden bir paraşüt pilotu kayaya çarptı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralı pilota ilk müdahaleyi, etkinlik alanında hazır bulunan sağlık ekipleri yaptı.
