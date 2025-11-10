Festivalde yürekler ağza geldi! Paraşüt pilotu kayaya çarptı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde birçok vatandaşın katıldığı etkinlikte gökyüzü renkli paraşütlerle renklendi. Organizasyon sırasında ufak tefek aksaklıklar yaşanırken, yürekler de ağza geldi. Kalkış sırasında dengesini kaybeden bir paraşüt pilotu kayaya çarptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralı pilota ilk müdahaleyi, etkinlik alanında hazır bulunan sağlık ekipleri yaptı.