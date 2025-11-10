Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kafeye gelen çarpıyor! Çalışanlar da şaşkın: Ne yapacağımızı şaşırdık

Kafeye gelen çarpıyor! Çalışanlar da şaşkın: Ne yapacağımızı şaşırdık

Hatay'da bulunan işletmeye gelen birçok müşteri, cam kapıyı fark etmeyerek çarpıyor. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, sık sık yaşanan cam kazalarına tanıklık eden işletme çalışanı Eda Saraç, "Artık biz de ne yapacağımızı şaşırdık" ifadelerini kullandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda açılan bir işletmede sık sık temizlenen camlar aralıklarla kazaya neden oluyor. Camı fark etmeyerek çarpan müşterilerin o anları kamera tarafından görüntülenirken, kısa sürede benzer olayların yaşanması işletme çalışanlarını da şaşkına çevirdi.

CAMA UYARI ETİKETİ YAPIŞTIRILDI

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde; müşterilerin cam kapıyı fark etmeyip çarptıkları, çalışanların ise durumu gülerek karşıladığı anlar yer aldı. İşletme yetkilileri, yaşananların ardından cam kapının önüne uyarı etiketi yapıştırarak benzer kazaların önüne geçmeyi planladıklarını söyledi.

İşletmede çalışan 21 yaşındaki Eda Saraç, cam kazalarının sıklıkla yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"BİZ DE NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

"Açılıştan bir gün sonra bir bayan gelip cama çarptı. Ertesi gün üç kişi art arda aynı yere çarptı. Bir bayan kapıyı açtı sandım, içeri girecek diye 'hoş geldiniz' demek istedim ama bir anda geri döndü. Sonra bir ses duyduk, bu defa bir kurye çarpmış. 'Kapı orada değil miydi' dedi. O an gülmemek elde değildi ama önce iyi olup olmadığını sordum. Dörtlü kız grubumuz vardı, onlar da cama çarptı. Artık biz de ne yapacağımızı şaşırdık"

