Hatay'da sulama kanalı ve sazlık alandan kilo kilo uyuşturucu çıktı!

Hatay'da sulama kanalı ve sazlık alandan kilo kilo uyuşturucu çıktı!

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalı ve sazlık alandaki uyuşturucu operasyonun da 100 bin adet Captagon hap, 1 kilo 600 gram metamfetamin, 5 kilo 126 gram plaka esrar ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT Timi ve Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince Göktepe Mahallesi'nde yürütülen takipli narkotik faaliyeti çalışmasında, kamuya ait sulama kanalı ve sazlık alanda uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine belirlenen alanda arama yapıldı.

Yapılan aramada; 100 bin adet Captagon hap, 1 kilo 600 gram metamfetamin, 5 kilo 126 gram plaka esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Ö.B. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

 

