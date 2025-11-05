Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Otobüs tuvaletinden uyuşturucu çıktı! Yolcu değil zehir taşıyormuş

Otobüs tuvaletinden uyuşturucu çıktı! Yolcu değil zehir taşıyormuş
Uyuşturucu, Samsun, Otobüs, Gazete, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’da şehirlerarası yolcu otobüsünün tuvaletinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin, dikkat çekmemek için otobüsü özel olarak kullandığı ortaya çıktı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

TUVALETTEN 2 KG UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sonucunda İlkadım ilçesinde Ş.Y.(43) idaresindeki bir yolcu otobüsü durduruldu. Araçta narkotik dedektör köpeği Şila ile yapılan aramada, köpeğin otobüsün tuvalet kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

YOLCU DEĞİL, MADDE TAŞIYORMUŞ!

İncelemelerde, otobüsün yolcu taşımadığı ve yalnızca uyuşturucu madde nakli amacıyla Samsun'a getirildiği belirlendi. Şüphelinin, dikkat çekmemek için şehirlerarası yolcu otobüsünü özel olarak kullandığı tespit edildi. Ş.Y. gözaltına alınarak hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Polisteki sorgulanması tamamlanan Ş.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

