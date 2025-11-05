Otobüs tuvaletinden uyuşturucu çıktı! Yolcu değil zehir taşıyormuş

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

TUVALETTEN 2 KG UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sonucunda İlkadım ilçesinde Ş.Y.(43) idaresindeki bir yolcu otobüsü durduruldu. Araçta narkotik dedektör köpeği Şila ile yapılan aramada, köpeğin otobüsün tuvalet kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

YOLCU DEĞİL, MADDE TAŞIYORMUŞ!

İncelemelerde, otobüsün yolcu taşımadığı ve yalnızca uyuşturucu madde nakli amacıyla Samsun'a getirildiği belirlendi. Şüphelinin, dikkat çekmemek için şehirlerarası yolcu otobüsünü özel olarak kullandığı tespit edildi. Ş.Y. gözaltına alınarak hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Polisteki sorgulanması tamamlanan Ş.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.