İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermeye gitti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KARARI VERİLDİ

Dün soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan ve Selim İmamoğlu'nun üzerlerine atılı "rüşvet" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından dosyadaki deliller doğrultusunda savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat yazısı yazıldı.

Şüpheler hakkında sulh ceza hakimliğince "yurtdışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İFADE VERMEYE GİTTİLER

Öte yandan, şüpheliler bugün ifadelerini vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.