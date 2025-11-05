Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'nin itirazı reddedildi! Gürsel Tekin göreve devam edecek

CHP'nin itirazı reddedildi! Gürsel Tekin göreve devam edecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;nin itirazı reddedildi! Gürsel Tekin göreve devam edecek
Gündem Haberleri

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın tedbir itirazı mahkeme tarafından reddedildi. Bu kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ve heyetin görevine devam edecek.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul Başkanı olan Gürsel Tekin, başta CHP lideri Özgür Özel olmak üzere birçok ismin hedefi haline gelmişti.

CHP'NİN İTRAZINA RET!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbiren vermiş olduğu geçici kurul kararının kaldırılması için CHP Genel Merkezi, Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunmuştu. Ancak bugün mahkeme, itirazı reddetti. Böylece Tekin ve heyeti görevine devam edecek.

DURUŞMA 21 KASIM'DA

Davaya ilişkin son duruşma 3 Ekim’de görülmüş mahkeme, 2 Eylül'de verdiği CHP İl Başkanı ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmederek, duruşmayı 21 Kasım'a ertelemişti.

"TEDBİR KALKTIĞI GÜN BİZ BIRAKIRIZ" DEMİŞTİ

Yargı kararıyla göreve getirildiğini hatırlatan Gürsel Tekin, geçtiğimiz haftalarda; "Biz sorunu çözmek istiyoruz. Tedbir kalktığında biz bırakırız. O gün arkadaşlarımızı güllerle karşılarız burada. Görevimizi yargı verdi. Yargı görevi bırak derse seviniriz. Yalan haberlerle bizi hedef alıyorlar. Bu meselenin çözülmesini biz de istiyoruz. Ama bugünler geçince ailemize laf edenleri asla unutmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

